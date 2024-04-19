В WADA заявили, что не получили от России взнос за 2023 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не получило от России взнос за 2023 год.

Размер выплаты должен составить более $1,2 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

«Пока что мы не получили взнос России на 2023 год. Сумма составляет $1 267 023», — сказал представитель WADA.

В конце октября 2023 года министр спорта РФ заявил, что Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства, однако она не согласна с суммой в силу того, что государство больше не является членом Совета Европы.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Россия должна определяться с членством в МОК и WADA.