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В WADA заявили, что не получили от России взнос за 2023 год

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не получило от России взнос за 2023 год.
В WADA заявили, что не получили от России взнос за 2023 год
  • AFP

Размер выплаты должен составить более $1,2 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

«Пока что мы не получили взнос России на 2023 год. Сумма составляет $1 267 023», — сказал представитель WADA.

В конце октября 2023 года министр спорта РФ заявил, что Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства, однако она не согласна с суммой в силу того, что государство больше не является членом Совета Европы. 

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Россия должна определяться с членством в МОК и WADA.

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