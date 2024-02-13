Толстой: Россия должна определяться с членством в МОК и WADA

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой высказал мнение, что России следует определиться с членством в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Нам как парламенту необходимо с этим определяться: с членством не только в ОБСЕ, но и с членством в ВОЗ, МОК, WADA и других «прекрасных» организациях, куда Россия до сих пор платит членские взносы», — сказал Толстой на пленарном заседании.

МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Матыцин сообщил, что идея проведения Спартакиады Союзного государства пока обсуждается для зимних видов спорта и ею не планируется заменять Спартакиаду сильнейших.