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В Минспорте обсуждают идею Спартакиады Союзного государства

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Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что идея проведения Спартакиады Союзного государства пока обсуждается для зимних видов спорта и ей не планируется заменять Спартакиаду сильнейших.
В Минспорте обсуждают идею Спартакиады Союзного государства
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Речь идёт о Спартакиаде Союзного государства по зимним видам спорта. Мы ещё прорабатываем с министрами спорта стран СНГ эту идею. Желание и возможность есть. Наша задача — максимально расширить календарь для спортсменов, для молодёжных команд», — заявил Матыцин «Матч ТВ». 

Спартакиада сильнейших стартовала 8 февраля и завершится 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в условиях санкций зимняя Спартакиада сильнейших станет жемчужиной российского спортивного сезона.

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