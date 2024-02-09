Поздняков: зимняя Спартакиада станет жемчужиной российского спортивного сезона

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в условиях санкций зимняя Спартакиада сильнейших станет жемчужиной российского спортивного сезона.

«В условиях незаконно применённых санкции к нашей стране эти соревнования станут жемчужиной российского сезона и дадут россиянам возможность продемонстрировать свои лучшие качества. Это показатель хорошей олимпийском солидарности в отношении наших спортсменов», — заявил Поздняков на церемонии открытия Спартакиады.

Соревнования стартовали 8 февраля и завершатся 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что, несмотря на санкционный период, Россия продолжает формировать стандарты проведения крупнейших соревнований.