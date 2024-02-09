RT в Telegram
Подпишись

Поздняков: зимняя Спартакиада станет жемчужиной российского спортивного сезона

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в условиях санкций зимняя Спартакиада сильнейших станет жемчужиной российского спортивного сезона.
Поздняков: зимняя Спартакиада станет жемчужиной российского спортивного сезона
  • РИА Новости

«В условиях незаконно применённых санкции к нашей стране эти соревнования станут жемчужиной российского сезона и дадут россиянам возможность продемонстрировать свои лучшие качества. Это показатель хорошей олимпийском солидарности в отношении наших спортсменов», — заявил Поздняков на церемонии открытия Спартакиады.

Соревнования стартовали 8 февраля и завершатся 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что, несмотря на санкционный период, Россия продолжает формировать стандарты проведения крупнейших соревнований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить