Поздняков: зимняя Спартакиада станет жемчужиной российского спортивного сезона
- РИА Новости
«В условиях незаконно применённых санкции к нашей стране эти соревнования станут жемчужиной российского сезона и дадут россиянам возможность продемонстрировать свои лучшие качества. Это показатель хорошей олимпийском солидарности в отношении наших спортсменов», — заявил Поздняков на церемонии открытия Спартакиады.
Соревнования стартовали 8 февраля и завершатся 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что, несмотря на санкционный период, Россия продолжает формировать стандарты проведения крупнейших соревнований.