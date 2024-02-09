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Матыцин: несмотря на санкционный период, Россия продолжает формировать стандарты

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что, несмотря на санкционный период, Россия продолжает формировать стандарты проведения крупнейших соревнований.
Матыцин: несмотря на санкционный период, Россия продолжает формировать стандарты
  • РИА Новости
  • © Екатерина Лызлова

«Спортсмены имеют возможность соревноваться в комфортных условиях, современных. Когда речь идёт о мировых стандартах, я говорю, что Россия их задаёт в последнее десятилетие. Поэтому, несмотря на санкционный период, мы продолжаем формировать стандарты», — заявил Матыцин.

Он также отметил, что сейчас самое главное — укрепление национальной системы, создание мотиваций для спортсменов и тренеров, а также приглашение всех стран, которым имеет смысл выступать на территории Российской Федерации. 

Соревнования стартовали 8 февраля и завершатся 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее олимпийский чемпион в фигурном катании Алексей Ягудин объявил зимнюю Спартакиаду сильнейших открытой.

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