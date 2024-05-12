Голикова анонсировала снижение числа женщин репродуктивного возраста в России
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«Количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, существенно снизилось, тенденция по снижению будет ещё достаточно длительное время наблюдаться, хотя возраста 20—29 лет начнут прирастать после 2028 года», — цитирует её ТАСС.
По словам Голиковой, необходимо выработать адекватные меры, которые поддержат семьи и переломят нынешние репродуктивные установки.
По итогам 2023 года выяснилось, что в 41 регионе суммарный коэффициент рождаемости ниже общероссийского.
Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей поддержку рождаемости и качества жизни семей.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что в России должно стать модным и престижным иметь более двух детей.