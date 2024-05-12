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Суд отправил водителя упавшего в Мойку автобуса под стражу до 9 июля

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Суд в Санкт-Петербурге отправил водителя упавшего в Мойку автобуса Рахматшоха Курбонова под стражу до 9 июля.
Суд отправил водителя упавшего в Мойку автобуса под стражу до 9 июля
  • РИА Новости

«Суд избрал Курбонову стражу по 09.07.2024», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Защита просила домашний арест или запрет определённых действий, ссылаясь в том числе на нарушение работодателем трудовых прав Курбонова.

Первый адвокат отметил, что экспертизы об исправности или неисправности автобуса в деле пока нет. А если окажется, что ТС было неисправно, то и обвинять Курбонова будет не в чем. 

Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, в качестве подозреваемого.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге.

Всего внутри салона автобуса в момент происшествия находилось порядка 20 человек.

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