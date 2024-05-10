Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о падении автобуса в Мойку

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту падения автобуса в воду в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили в СК.

«Глава ведомства поставил на контроль центрального аппарата СК ход расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу по факту падения пассажирского автобуса в реку Мойка», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек, трое скончались.

Водитель упавшего в воду автобуса задержан, заведено дело. Позднее стало известно о втором уголовном деле.

Всего внутри салона автобуса в момент происшествия находилось порядка 20 человек.