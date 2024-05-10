Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о падении автобуса в Мойку
- РИА Новости
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Об этом сообщили в СК.
«Глава ведомства поставил на контроль центрального аппарата СК ход расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу по факту падения пассажирского автобуса в реку Мойка», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек, трое скончались.
Водитель упавшего в воду автобуса задержан, заведено дело. Позднее стало известно о втором уголовном деле.
Всего внутри салона автобуса в момент происшествия находилось порядка 20 человек.