МЧС: спасатели подняли из затонувшего в Петербурге автобуса девять человек

Спасатели подняли из затонувшего в Санкт-Петербурге автобуса девять человек, двое находятся в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщили в МЧС России.

«Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что четверо пострадавших находятся в состоянии клинической смерти.

Ранее сообщалось, что водитель упавшего в воду автобуса задержан, заведено дело. Позднее стало известно о втором уголовном деле.

Всего внутри салона автобуса в момент происшествия находилось порядка 20 человек.