МЧС: спасатели подняли из затонувшего в Петербурге автобуса девять человек
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
Об этом сообщили в МЧС России.
«Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.
Уточняется, что четверо пострадавших находятся в состоянии клинической смерти.
Ранее сообщалось, что водитель упавшего в воду автобуса задержан, заведено дело. Позднее стало известно о втором уголовном деле.
Всего внутри салона автобуса в момент происшествия находилось порядка 20 человек.