В Белгороде по тревоге подняли участников территориальной самообороны

В Белгородской области подняты по тревоге участники территориальной самообороны, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«В городе подняты по тревоге участники территориальной самообороны, хозяйствующие субъекты, тяжёлая техника, экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы», — сообщил он.

Территория у обрушившегося подъезда жилого дома в городе оцеплена. Губернатор призвал покинуть место ЧП во избежание жертв при возможных повторных разрушениях или обстрелах.

ВСУ 12 мая нанесли удары по жилым кварталам города из ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. В ходе отражения атаки было сбито 12 ракет, при этом фрагменты одной из уничтоженных ракет «Точка-У» попали в жилой дом.

Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж.

Три спасателя пострадали при ещё одном обрушении части дома в Белгороде.