Куренков получает оперативные доклады с места ЧП в Белгороде

Исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Куренков получает оперативные доклады с места проведения поисково-спасательной операции в Белгороде.

«В готовность приведены дополнительные силы, в том числе специалисты отряда «Центроспас» и центра «Лидер», — сообщили в ведомстве.

ВСУ 12 мая нанесли удары по жилым кварталам города из ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. В ходе отражения атаки было сбито 12 ракет, при этом фрагменты одной из уничтоженных ракет «Точка-У» попали в жилой дом.

Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ. В Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата СК.