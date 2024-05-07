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ABC News: в России арестовали за воровство американского солдата

Материал представлен в переводе ИноТВ
Штаб-сержанта армии США Гордона Блэка задержали во Владивостоке по обвинению в преступном поведении, сообщает ADC News. Он самостоятельно приехал в Россию к знакомой женщине, но попал за решётку после того, как избил её и украл деньги.

ДЭВИД МЬЮИР, ведущий ABC News: Также сегодня поступают новости из России, где задержали американского солдата по обвинению в преступном поведении, и о том, что на данный момент говорят США. Репортаж нашего главного корреспондента по международным вопросам Марты Раддац.

Сегодня ещё один американский гражданин оказался за решёткой в России — на этот раз штаб-сержант армии США Гордон Блэк. В армии подтвердили, что в конце прошлой недели его задержали во Владивостоке российские службы по обвинению в «преступном поведении».
 
Американские чиновники сообщают, что сержант Блэк приехал в Россию самостоятельно без разрешения. Ранее всех американцев предупреждали, что надо избегать путешествий в Россию, и рекомендовали вернуться, если они уже находятся там.
 
Мать сержанта Блэка рассказала, что он встретил женщину, которая работала в баре рядом с его военной базой в Южной Корее, а позже была депортирована в Россию, куда он поехал её навестить. Мать назвала эти отношения «нестабильными». Российское телевидение передаёт, что Блэка обвиняют в избиении женщины и краже (у неё денег. — ИноТВ).  
 
Арест Блэка совпал с попытками США освободить незаконно задержанного журналиста Эвана Гершковича и бизнесмена Пола Уилана.
 
МАРТА РАДДАЦ, главный корреспондент ABC News по международным вопросам: Госдепартамент старается оказать консульскую поддержку штаб-сержанту Блэку, однако пока не может получить к нему доступ. Дэвид?
 
ДЭВИД МЬЮИР: Это был репортаж Марты Раддац, спасибо. 
 
Дата выхода в эфир 07 мая 2024 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
ABC News США Северная Америка
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