Politico: Трампа хотят настроить против России с помощью Дуды, но его влияние сильно преувеличено
Польское правительство считает президента страны Анджея Дуду секретным оружием, которое поможет настроить Трампа против России, пишет Politico. В марте глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал националистов и консерваторов воспользоваться «особыми отношениями» с Трампом, чтобы заручиться поддержкой для Украины. После одобрения конгрессом США нового пакета помощи Киеву оппозиционная партия «Право и справедливость» немедленно заявила, что это произошло благодаря влиянию её выдвиженца Дуды.
Ссылки по теме
-
«Европа должна платить»: Трамп «постарается помочь» Киеву, только если это сделает и ЕС
-
CNN: большинство американцев считают первый срок Трампа успешным, а правление Байдена — провальным
-
France info: украинцам в Польше грозит высылка на родину и отправка на фронт
-
Bloomberg: Польша хочет под европейский «Небесный щит»