Польша использует «особые отношения» своей оппозиции с Трампом, чтобы настроить его против России, рассказывает Politico. Польские консерваторы утверждают, что конгресс США одобрил помощь для Киева благодаря встрече лидера республиканцев с президентом Анджеем Дудой, однако его влияние на американскую политику сильно преувеличено.

Польское правительство считает президента страны Анджея Дуду секретным оружием, которое поможет настроить Трампа против России, пишет Politico. В марте глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал националистов и консерваторов воспользоваться «особыми отношениями» с Трампом, чтобы заручиться поддержкой для Украины. После одобрения конгрессом США нового пакета помощи Киеву оппозиционная партия «Право и справедливость» немедленно заявила, что это произошло благодаря влиянию её выдвиженца Дуды.

Несмотря на политический раскол Польши, правительство Туска и оппозиция в редком единодушии сходятся на необходимости умаслить Трампа: они опасаются, что в случае его переизбрания США выйдут из НАТО и оставят Европу один на один с Россией. Всего за несколько дней до голосования польский президент обсуждал с Трампом в Нью-Йорке военные потребности Украины, а также встречался со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. После беседы с Дудой экс-президент, который до этого высказывался одобрительно в адрес Путина и обвинял Украину в своих бедах, сменил пластинку и призвал больше помогать Киеву.

Триумф Дуды, однако, стал поводом для бесконечных польских мемов и даже песни, а ведущий The Late Show Стивен Колбер высмеял его за подхалимство. Эксперты считают, что роль польского президента сильно преувеличена, потому что иностранцы редко способствуют резким изменениям в политике США. Евродепутат Анджей Халицкий, правая рука Туска в Брюсселе, назвал утверждения оппозиционеров «ерундой» и «нелепым искажением фактов».