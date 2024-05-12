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Медики отпустили домой шестерых из 19 пострадавших при обстреле Белгорода

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Медики отпустили шестерых из 19 пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду на амбулаторное лечение, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Медики отпустили домой шестерых из 19 пострадавших при обстреле Белгорода
  • РИА Новости

«Шесть человек после оказания необходимой медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение», — написал Гладков в Telegram.

Погибшие пока не обнаружены, уточнил он.

ВСУ 12 мая нанесли удары по жилым кварталам города из ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. В ходе отражения атаки было сбито 12 ракет, при этом фрагменты одной из уничтоженных ракет «Точка-У» попали в жилой дом.

Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж.

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