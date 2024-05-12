Медики отпустили домой шестерых из 19 пострадавших при обстреле Белгорода

Медики отпустили шестерых из 19 пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду на амбулаторное лечение, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Шесть человек после оказания необходимой медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение», — написал Гладков в Telegram.

Погибшие пока не обнаружены, уточнил он.

ВСУ 12 мая нанесли удары по жилым кварталам города из ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. В ходе отражения атаки было сбито 12 ракет, при этом фрагменты одной из уничтоженных ракет «Точка-У» попали в жилой дом.

Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж.