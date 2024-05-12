В Белгороде проводится эвакуация в ПВР
- РИА Новости
«Сотрудниками управляющих компаний проводится поквартирный обход, также идёт эвакуация людей в пункты временного размещения», — сообщил он.
Территория у обрушившегося подъезда жилого дома в городе оцеплена.
Губернатор призвал покинуть место ЧП во избежание жертв при возможных повторных разрушениях или обстрелах.
Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж.
Три спасателя пострадали при ещё одном обрушении части дома в Белгороде.
По предварительной информации, при атаке ВСУ пострадали 19 человек, в том числе двое детей.