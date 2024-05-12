В Белгороде проводится эвакуация в ПВР

Жителей Белгорода эвакуируют в пункты временного размещения (ПВР) на фоне обрушения части жилого дома после обстрела ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сотрудниками управляющих компаний проводится поквартирный обход, также идёт эвакуация людей в пункты временного размещения», — сообщил он.

Территория у обрушившегося подъезда жилого дома в городе оцеплена.

Губернатор призвал покинуть место ЧП во избежание жертв при возможных повторных разрушениях или обстрелах.

Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж.

Три спасателя пострадали при ещё одном обрушении части дома в Белгороде.

По предварительной информации, при атаке ВСУ пострадали 19 человек, в том числе двое детей.