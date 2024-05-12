Новак анонсировал запуск нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» будет запущен в ближайшее время, сообщил кандидат на должность вице-премьера России Александр Новак.

Он отметил, что Россия планирует перейти к новой модели экономического развития, основанной на росте предложения.

«На достижение этой национальной цели будет направлен новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», это в ближайшей перспективе, в ближайшие несколько месяцев одна из ключевых задач, чтобы сформировать такой национальный проект», — цитирует его РИА Новости.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что запуск нового нацпроекта «Семья» крайне важен для России.