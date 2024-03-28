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Путин заявил о выделении более 400 млрд рублей на нацпроект по туризму

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Президент России Владимир Путин заявил, что объём средств на реализацию нацпроекта по туризму на 2025-2030 годы составит не менее 403 млрд рублей.

Соответствующее заявление он сделал на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.

Он подчеркнул, что предметные целенаправленные меры по развитию туристической индустрии надо включить именно в профильный национальный проект.

«Объём его бюджетного финансирования в 2025-2030 годах составит не менее 403 млрд рублей», — отметил российский лидер.

Ранее Путин в ходе совещания по вопросам развития туризма пообещал к 2030 году создать туристическую инфраструктуру во всех нацпарках России.

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