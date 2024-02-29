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Депутат Нилов назвал важным запуск нового нацпроекта «Семья»

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что запуск нового нацпроекта «Семья» крайне важен для России.
Депутат Нилов назвал важным запуск нового нацпроекта «Семья»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«2024 год объявлен президентом Годом семьи. Беспрецедентные меры были приняты, большие деньги были заложены в бюджетах. Сейчас, после послания, будут ещё дополнительно выделены деньги на поддержку многодетных семей, молодых семей, семейной ипотеки, продление программы маткапитала и так далее», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, такой нацпроект вписывается в общую концепцию государственной семейной политики.

«Поэтому считаю, что это крайне важно, и сейчас задача — максимально быстро начать реализовывать все тезисы, учитывая то, что это касается граждан разных возрастов, из разных регионов, разных социальных групп», — добавил Нилов.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой «Взгляд» выразил мнение, что возможность пересдать ЕГЭ поможет старшеклассникам справиться с волнением.

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