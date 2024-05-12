Повторное обрушение произошло на месте спасательных работ в Белгороде

Во время спасательных работ на месте обвала подъезда дома в Белгороде произошло повторное обрушение, сообщает МЧС России.

«В ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде произошло повторное обрушение», — говорится в сообщении.

В соцсетях распространяется видео с падением чердачного этажа с крышей на место, где проводились спасательные работы.

Днём 12 мая подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в Белгороде с десятого по первый этаж. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Сразу после этого Министерство обороны сообщило, что украинские войска нанесли удары по жилым кварталам города из ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire.

В ходе отражения атаки сбито 12 ракет, при этом фрагменты одной из уничтоженных ракет «Точка-У» попали в жилой дом.