ABC News: мать задержанного во Владивостоке американца рассказала подробности его «неспокойных» отношений с россиянкой

ABC News удалось поговорить с матерью американского военного Гордона Блэка, которого накануне арестовали во Владивостоке по обвинению в избиении местной жительницы и краже у неё денег. Женщина заявила, что поездки сына к его российской подруге вызывали у неё беспокойство, поскольку, по её словам, отношения пары были «неспокойными».

В России арестовали ещё одного американца, на этот раз американского солдата. И теперь нашему каналу удалось связаться с его матерью.

Этим утром за решётку в России угодил американский военный. Старший сержант Гордон Блэк был задержан за преступное поведение. Накануне ABC News побеседовал с его матерью.

МЕЛОДИ ДЖОУНС, мать Гордона Блэка: Надеюсь, его не пытают и не причиняют ему боль. Тяжёло быть мамой и оказаться в такой ситуации. Не знать, сможешь ли ты к нему прикоснуться, обнять его и сказать ему, что всё будет хорошо.

34-летний солдат квартировался в Южной Корее, но он находился во временном увольнении, поскольку готовился сменить подразделение и переехать в Техас. В это время, по словам его матери, Блэк посещал девушку на юго-востоке России, рядом с границами с Китаем и Северной Кореей.

Российские СМИ сообщают, что Блэка обвиняют в избиении женщины и краже у неё. Неясно, является ли пострадавшая той же женщиной, с которой он встречался.

Мать Блэка описывает отношения пары как «неспокойные». Она говорит, что визиты сына в Россию беспокоили её больше, чем его служба в Ираке.

МЕЛОДИ ДЖОУНС: Я знала, что что-то произойдёт. Я чувствовала, что она его подставляет.

Сержант Блэк стал последним в ряду американцев, задержанных в России. Он присоединился к бизнесмену Полу Уилану, который находится под стражей с 2018 года, и репортёру The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, находящемуся в заключении с прошлого года.

Посольство США в Москве пытается получить консульский доступ к Блэку. Его продержат под стражей до июля, но, скорее всего, срок будет продлён.

Дата публикации 07 мая 2024 года.