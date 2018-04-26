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Bild: дефицит финансирования грозит «окончательно подорвать доверие» бундесвера к Берлину

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Из-за недостаточного финансирования модернизация бундесвера, намеченная Берлином, не сможет быть реализована, что грозит «непредсказуемыми последствиями для государственной безопасности Германии», пишет Bild. По словам главы Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнера, из-за плохого состояния вооружения и боеспособности доверие немецких солдат к немецкому правительству уже «опасно подорвано».
Bild: дефицит финансирования грозит «окончательно подорвать доверие» бундесвера к Берлину
Reuters

В связи с предстоящим обсуждением бюджета в правительстве Германии Союз военнослужащих бундесвера потребовал выделить «существенно больше» средств на военные нужды, сообщает Bild. Без увеличения военного бюджета начатая министром обороны Урсулой фон дер Ляйен модернизация материала, инфраструктуры и персонала не может быть осуществлена, заявил председатель союза подполковник Андре Вюстнер. В противном случае придётся считаться с «непредсказуемыми последствиями для нашей общей государственной безопасности», — отметил военный.

Он также предостерёг, что солдаты могут потерять доверие к политике. «Доверие к убедительно действующей политике» было бы в таком случае окончательно утрачено. В немецкой армии это доверие уже «опасно подорвано», подчеркнул Вюстнер. Как пишет издание, в последнее время часто звучала критика в отношении вооружения и боеспособности бунедесвера. В связи с этим Министерство обороны Германии пообещало выделить на военные нужды несколько миллиардов евро, резюмирует Bild.
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Bild Германия Европа
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