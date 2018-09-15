Daily Wire: Далай-лама огорчил американских левых, поддержав национализм в Европе

Заявление Далай-ламы о том, что Европа принадлежит европейцам, а мигранты должны возвращаться на родину, стало шоком для американских левых, которые просто обожают йогу, сообщает The Daily Wire. В словах тибетского духовного лидера уже усмотрели расизм, хотя он просто озвучил прописную истину, констатирует радиоведущий Майкл Ноулз.

Сегодня у многих разбалансированы чакры. У многих. Прямо слышно, как это происходит: все кристаллы повыпадали. Многие делали «Приветствие Солнцу»*, а теперь делают «Собаку, смотрящую вниз»*. А всё потому, что Далай-лама защищает национализм в Европе!



Это просто восхитительно! Одна из тех новостей, которые… Важно ли мне, что говорит Далай-лама? Не особо. Так ли мне интересно, что происходит в европейской политике? Тоже не особо. Но когда всё вот так выстраивается, это слишком хорошо… Потому что каждый маленький хиппарь, немытый, нечёсаный чудак, слоняющийся по Лос-Анджелесу с наклейкой Берни Сандерса на бампере, теперь очень расстроится. Они все занимаются йогой. Йога стала церковью поколения конца XX века. А Далай-лама защищает национализм, что совершенно разумно.



Наверное, он слушал наш вчерашний выпуск и поэтому так поступил. Мы ведь уже несколько дней говорим о национализме. И, кстати говоря, я не знаю, ищет ли Далай-лама новую работу, но моей церкви, католической, пригодились бы новые епископы. А этот парень, похоже, хоть в чём-то прав. Может быть, он рассмотрит вакансию.



Далай-лама вчера был на конференции в Швеции. За три дня до этого шведская правая партия добилась очень хороших результатов на парламентских выборах. Партия называется «Шведские демократы», я понимаю, почему это может сбить с толку, но на самом деле они правые.



Итак, он выступал в Швеции. Думаю, левые ожидали, что он скажет: «Отвергните правую политику, откройте границы. Давайте все вместе… Кумбая!» Но он этого не сделал. Вот что он сказал, цитирую: «Европа принадлежит европейцам. Примите их (мигрантов. — ИноТВ), помогите им, обучите их, но в конечном счёте они должны развивать свою собственную страну». Речь шла о «мусульманах-беженцах», тамошних иммигрантах.



«Европа принадлежит европейцам», — это прописная истина. Это не должно быть спорным утверждением. Разумеется, так и есть. Европа принадлежит европейцам, Америка — американцам, Китай — китайцам. Это определение нации. Но теперь заявлять о том, что это утверждение «спорное» и «расистское»… Не знаю, где здесь расизм. В Европе много разных рас. Но каким-то образом в этом сейчас усматривают расизм. Потому что Европу наводнили потоки мигрантов-исламистов. Они пересекают границы и наводняют эти страны. Во многих случаях это настоящее вторжение. А Европейский союз их защищает и поощряет.



Дата выхода в эфир 13 сентября 2018 года.



* Названия упражнений в йоге (прим. ИноТВ).