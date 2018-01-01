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Der Spiegel: в новогодних обращениях мировые лидеры на обещания не скупились

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Больше солидарности, больше благосостояния, наконец-то вылезти из долгов — на это надеются ведущие политики Европы в 2018 году, пишет Der Spiegel. Немецкий журнал представляет подборку новогодних пожеланий и обещаний мировых лидеров своим соотечественникам.
Der Spiegel: в новогодних обращениях мировые лидеры на обещания не скупились
Reuters

«Больше солидарности, больше благосостояния, наконец-то вылезти из долгов — на это надеются ведущие политики Европы в новом году», — пишет немецкий журнал Der Spiegel и предлагает ознакомиться с новогодними пожеланиями лидеров европейских стран и не только.

Так, например, канцлер Германии Ангела Меркель пообещала немцам стабильное правительство в 2018 году. Кроме того, федеральный канцлер призвала сплотиться как жителей ФРГ, так и граждан всех европейских стран.

Ангела Меркель далеко не единственная, кто желает Европе больше солидарности в следующем году, продолжает Der Spiegel. Президент Франции Эммануэль Макрон использовал свою новогоднюю речь, чтобы обратиться с призывом ко всем европейцам.

«Мои дорогие европейские сограждане, 2018-й — год особенный, и в этом году вы мне понадобитесь, — заявил Макрон. —  Нам нужно вернуть Европе целеустремлённость, обрести более суверенную, более единую, более демократичную Европу, поскольку это хорошо для наших народов».

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в новогоднем обращении пообещала успешный брексит, укрепление экономики и честное общество для каждого. Как подчеркнула Мэй, 2017 год был для Великобритании «годом прогресса».

А вот греческий премьер-министр Алексис Ципрас в своей новогодней речи и вовсе заверил соотечественников, что в 2018 году Греция «сможет вновь стоять на собственных ногах», отмечает Der Spiegel.

Россиян же в новогоднюю ночь поблагодарили за «веру в себя и свою страну». Им также пожелали «перемен к лучшему». В традиционном обращении к согражданам президент Российской Федерации Владимир Путин призвал к единению поколений, подчёркивает немецкое издание. По словам главы Кремля, молодые жители России должны заботиться о своих родителях, тогда как взрослым стоит понимать мечты и устремления молодёжи.

Жителям Поднебесной председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что в новом году их страна внесёт вклад в защиту мирового климата и миропорядка. В новогоднем обращении к китайцам Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая также заявил, что к 2020 году в Китайской народной республике не должно остаться граждан, которые бы проживали за чертой бедности.

Ну и наконец президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подвёл итоги 2017 года серией традиционных твитов, пишет Der Spiegel. В них к своим «успехам и выполненным предвыборным обещаниям» глава Белого дома причислил борьбу с «Исламским государством»*, защиту права на ношение оружия, назначение судей-республиканцев, а также укрепление границы с Мексикой.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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Der Spiegel Германия Европа
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