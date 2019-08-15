Fox News: устали от «родильного туризма» — островная территория США умоляет конгресс пересмотреть правила получения гражданства

Северные Марианские Острова в Тихом океане пользуются популярностью у туристов со всей Азии, желающих родить ребёнка, обладающего всеми правами гражданина США, сообщает Fox News. Как отмечает губернатор островов Ральф Торрес, такой туризм бьёт по имиджу и системе здравоохранения Северных Мариан. Местные власти обратились к конгрессу с просьбой перестать раздавать гражданство по праву рождения.

Многие из нас редко задумываются об этом, но гражданство США — очень ценный ресурс. Конечно же, оно позволяет человеку голосовать в этой стране, но оно также даёт нам всем право на американские паспорта, социальные выплаты, причём щедрые, финансовую помощь для студентов колледжей и многое другое. И, конечно, граждане США могут помочь своим иностранным родственникам иммигрировать.



Согласно действующему законодательству, для того чтобы получить эти выгоды гражданства, нужно всего лишь родиться в Соединённых Штатах. Неважно, где именно. Обстоятельства не имеют никакого значения. Неудивительно, что нашим великодушием — а мы очень великодушны, раз предлагаем это — нагло пользуются.



Каждый год десятки тысяч туристов посещают Северные Марианские Острова — это американская территория — только для того, чтобы родить там ребёнка. Эти дети автоматически становятся американскими гражданами. Теперь Марианы умоляют наш конгресс пересмотреть закон США о гражданстве по праву рождения, чтобы такого не было. Это фарс, который они видят изо дня в день.



Ральф Торрес — губернатор Северных Марианских Островов. Мы рады, что сегодня он с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, губернатор!



РАЛЬФ ТОРРЕС, губернатор Северных Марианских Островов: Вам спасибо.



Спасибо. Насколько распространена эта проблема «родильного туризма» на Северных Марианских Островах?



РАЛЬФ ТОРРЕС: За последние несколько лет такие случаи участились, и уже года два как это стало более серьёзной проблемой.



Откуда, главным образом, приезжают эти люди?



РАЛЬФ ТОРРЕС: Главным образом, со всей Азии. Из-за нашего географического положения большинство туристов у нас — из азиатских стран. Так что большая часть проблем «родильного туризма» исходит из азиатских стран.



Вашингтон что-нибудь сделал по этому поводу? Это ведь хорошо известно, и я уверен, что вы жаловались… Они что-нибудь сделали?



РАЛЬФ ТОРРЕС: На самом деле у нас проходят консультации, согласно параграфу 902, это часть соглашения (о политическом союзе Содружества Северных Марианских Островов с США. — ИноТВ): губернатор может написать письмо президенту. Мы воспользовались этими консультациями, чтобы выразить свою обеспокоенность, в последний год мы встречались, мы прорабатываем решение этой проблемы.



Итак, вы предлагаете нам не раздавать гражданство по праву рождения, так?



РАЛЬФ ТОРРЕС: Да. По сути, в резолюции говорится, что мы признаём важность туризма, мы приветствуем туризм, потому что это хребет нашей экономики…



Конечно.



РАЛЬФ ТОРРЕС: Но нам не нравится, когда вместо туризма как такового у нас «родильный туризм». Потому что это негативно сказывается на нашем здравоохранении. По сути, к этому и сводится наше беспокойство.



Да. Можно понять. В материковой части США, особенно в Вашингтоне, людей, критикующих «родильный туризм», осуждают как расистов. Не знаю, в курсе ли вы.



РАЛЬФ ТОРРЕС: Конечно.



Что вы думаете о таких нападках? Справедливо ли утверждать, что люди, которым не нравится гражданство по праву рождения, расисты?



РАЛЬФ ТОРРЕС: Не думаю, что такое утверждение справедливо. Потому что мы-то приветствуем этих людей как туристов, у нас есть программы, которые контролирует Министерство внутренней безопасности. Мы приветствуем каждого туриста. Но прибыть с целью родить ребёнка… Я считаю, это должно внушать беспокойство.



И мы обеспокоены. Потому что мы не приветствуем… «Родильный туризм» — это не тот имидж, который мы в Содружестве хотим создать. У нас прекрасные пляжи, одни из лучших, круглый год 85 градусов (по Фаренгейту. — ИноТВ), у нас на Марианах прекраснейшие острова. Это мы и хотим рекламировать. Наши острова.



Да.



РАЛЬФ ТОРРЕС: Прекрасные, мирные острова, которые можно посетить, чтобы расслабиться. Водные развлечения и так далее.



Дата выхода в эфир 13 августа 2019 года.