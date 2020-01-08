Вечная «Жизель», акустическая сосна и особая ложа для Сталина — France 3 раскрыл секреты Большого театра

Вот уже на протяжении сотни лет Большой театр остаётся главной сценой для русского балета, который высоко ценится за рубежом. Телеканал France 3 раскрыл некоторые тайны этого храма искусства и рассказал, как здесь готовятся к премьерам и воспитывают подрастающее поколение, почему у сцены особый запах и в какой ложе любил сидеть Сталин, превративший балет в инструмент дипломатии.

Его название означает просто «большой театр», как будто больше никакой другой не мог соревноваться с этим храмом русского балета — Большим театром.

Это балет, который открыл самых великих прима-балерин — «Жизель», которую танцуют на сцене Большого уже больше 100 лет. Для этой новой версии выбрали Ольга Смирнову, поэтому она повторяет каждый жест, каждое положение на сцене под руководством хореографа.

ОЛЬГА СМИРНОВА, балерина Большого театра: Меня всегда вдохновляет этот зал, эта сцена. Больше скажу, когда я иду перед спектаклем греться, я иду всегда через сцену, всегда вдыхаю запах, особенный, он есть только в Большом. Всегда думаю: вот это родной запах.

Этот запах идёт от сосны, которую выбрали для акустики в 1856 году. Зал может вместить 1700 зрителей. В центре расположена Царская ложа — самая престижная, но не самая скрытая. Даже сотрудники театра не могут входить в ложу, которая находится прямо рядом со сценой. С самого начала она была зарезервирована за главой Кремля, от Сталина до Владимира Путина.

КАТЕРИНА НОВИКОВА, начальник пресс-службы Большого театра: Он предпочитал эту ложу, потому что для неё есть отдельный вход со стороны улицы. Ты можешь прийти, когда угодно, люди тебя не видят. Если ты сидишь на этом стуле, люди из зала тебя не видят. Но танцовщики, певцы тебя видят.

Сталин добавил в ложу бетонную стену. Постоянный зритель, он также проводил здесь политические заседания, и на протяжении всей советской эпохи театр сохранял особое место в СССР.

Людмила Семеняка прославилась, исполняя партию Жизели. Она присоединилась к труппе в 1972 году. В то время Большой, являвшийся инструментом дипломатии, предоставлял возможность выехать за границу.

ЛЮДМИЛА СЕМЕНЯКА, танцовщица Большого театра: Очень много в это время гастролировала, так что я побывала во Франции и в Америке, в Аргентине и во всех странах тогда социалистического лагеря, но, как вы знаете, там вообще очень известные Оперы (оперные театры. — ИноТВ).

Ольга Смирнова надевает это платье Жизели в самый первый раз.

ЖУРНАЛИСТ: А сейчас вы скорее Жизель или Ольга?

ОЛЬГА СМИРНОВА: Наполовину. Наполовину Жизель, наполовину Ольга.

Эскизы костюмов были готовы больше года назад, но за несколько дней до премьеры всё равно находится работа в очень секретных ателье Большого. Жизель необходимо платье для каждого акта, и ещё больше нужно сшить.

ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА, заведующая художественно-костюмерной частью: Такая она или она вот такая или вот так вот такая или она ещё поуже — всё это зависит от пропорций артистки. Например, может быть три состава или четыре состава исполнителей Жизели, исполнительниц, и у каждой будет чуть-чуть свой нюанс.

Для подрастающей смены у театра есть собственная школа. Вот русская фабрика «маленьких крыс» (ученицы Гранд-опера́ в Париже. — ИноТВ). С 10 до 17 лет, с понедельника по субботу 8 тыс. учеников и учениц попеременно ходят на занятия и танцевальные классы.

АНЯ САМОЙЛОВА, ученица школы Большого театра, 12 лет: Бывает так сложно каждый день себя заставить работать в полную силу, но всё время хочется, чтобы что-то было лучше.

Время от времени Большой предлагает небольшие роли для своих учениц. Это возможность приблизиться к своей мечте — однажды присоединиться к 200 танцовщикам, которые составляют труппу балета.