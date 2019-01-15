KZ: за нетерпимость и похвалу Путина «плохиш» мирового балета стал Парижу не мил

Звездный танцовщик Сергей Полунин, которого считают «плохишом» мирового балета, впал в немилость руководству Парижской оперы, сообщает Kleine Zeitung. После «хвалебных слов» в адрес главы Кремля Владимира Путина и «уничижительных высказываний» о полных людях престижный оперный дом отказался от сотрудничества с танцовщиком, поясняет австрийское издание.

Звездный танцовщик Сергей Полунин, которого считают «плохишом» мирового балета, впал в немилость руководству Парижской оперы, сообщает Kleine Zeitung.

После «хвалебных слов» в адрес президента России Владимира Путина и «уничижительных высказываний» о полных людях престижный оперный дом отозвал приглашение танцовщику. В феврале Полунин должен был принять участие в постановке «Лебединого озера», уточняет австрийское издание.

Как объяснили в Парижской опере, «публичные высказывания» Полунина не соответствуют ценностям оперного дома. На прошлой неделе танцовщик в социальных сетях предлагал «отвешивать пощёчины толстякам», поскольку он терпеть не может «их лень».

Слова Полунина, продолжает Kleine Zeitung, вызвали целую волну возмущения. Так, например, танцовщик Парижской оперы Адриен Кувез назвал Полунина «позором» и заявил, что в труппе все ценят «уважение и толерантность».

Ранее же Сергей Полунин опубликовал у себя на странице в Instagram фотографию с татуировкой портрета Путина на груди. «Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро. <…> Нелегко быть сильным и двигаться к свету», — такой комментарий танцовщик оставил под фотографией.

Сергей Полунин, отмечает издание, якобы уже давно работает над имиджем «плохиша мирового балета». В частности, в прежних своих высказываниях он насмехался над «немужественными» танцовщиками.

Скандальный танцовщик родился на Украине, а недавно получил гражданство Российской Федерации, напоминает Kleine Zeitung.