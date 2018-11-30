СТРАНА.ua: украинский танцовщик Полунин получил российский паспорт

Украинский балетный танцовщик Сергей Полунин, у которого на груди красуется тату с Путиным, а на левой руке — герб Украины, получил российское гражданство. Как пишет «Страна.ua», артист выложил фотографию своего нового паспорта в Instagram и заявил о поддержке Владимира Путина.

Знаменитый украинский балетный танцовщик родом с Украины Сергей Полунин, который известен своими неоднозначными акциями (например, на груди у танцора красуется тату с Путиным, а на левой руке — герб Украины) получил гражданство России. Как передаёт «Страна.ua», артист выложил фотографию своего нового паспорта в Instagram и заявил о поддержке Владимира Путина.

«Россия для меня всегда была и есть добром. Я очень счастлив стать гражданином России», — написал Полунин под фотографией своего российского паспорта.

Он также добавил, что поддерживает политику Владимира Путина.

«Вы отличаетесь от многих лидеров, правда за вами», — написал танцовщик.

Как напоминает издание, Сергей Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне. В 13 лет переехал в Лондон, где учился в Школе Королевского балета. С 2007 по 2012 год Полунин был приглашённым премьером Королевского балета в Лондоне.

В 2012 году стал премьером Московского музыкального театра имени Станиславского - Немировича-Данченко и одновременно — постоянным приглашённым солистом Новосибирского театра оперы и балета. В 2014 году перешёл на положение приглашённого солиста Московского музыкального театра. В 2016 году стал приглашённым солистом Баварского государственного балета.

В 2016 году байопик режиссера Стивена Кантора о жизни и карьере Сергея Полунина был номинирован на премию Гильдии продюсеров США в номинации «Лучший документальный фильм». В 2017 году Полунин сыграл роль в кинокартине «Убийство в Восточном экспрессе», он также исполнил эпизодическую роль в фильме «Красный воробей».