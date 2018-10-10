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ЛБ: власти Баварии наняли самолёт, чтобы выдворить на Украину «политических» беженцев

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Из германии депортировали 11 украинцев, которые претендовали на получение политического убежища. Как передаёт «Левый берег», зафрахтованный властями немецкой федеральной земли Бавария самолет доставил украинцев из Мюнхена в Киев.
ЛБ: власти Баварии наняли самолёт, чтобы выдворить на Украину «политических» беженцев
Reuters

Власти немецкой федеральной земли Бавария выслали на Украину 11 украинских граждан, которые пытались получить в Германии политическое убежище.Как пишет «Левый берег», накануне зафрахтованный земельным баварским правительством самолет доставил украинцев из Мюнхена в Киев.

По данным представителя баварского ведомства, депортация была согласована с федеральными властями. Кроме украинцев, в тот же день из Баварии выслали в Италию трёх претендентов на статус беженцев. 
 
Как отмечает издание, депортации проведены в соответствии с условиями Дублинского соглашения. Им в частности предполагается, что обычно ответственность за беженца несет именно та страна ЕС, где искатель убежища впервые зарегистрировался. 
 
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