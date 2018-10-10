ЛБ: власти Баварии наняли самолёт, чтобы выдворить на Украину «политических» беженцев

13:19 Месси объявил о начале сотрудничества с Cirque du Soleil Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси объявил о начале сотрудничества с цирковым шоу Cirque du Soleil.

13:15 Мэр Нью-Йорка подписал законопроект о введении третьего пола в документах Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио подписал законопроект о введении третьего пола «X» в свидетельствах о рождении. Об этом сообщается в Twitter политика.

12:59 Хачанов проиграл Циципасу во втором круге теннисного турнира в Шанхае Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступления на турнире серии «Мастерс» в Шанхае.

12:59 СМИ: В Киеве угнали служебный автомобиль консула Киргизии В Киеве у консула Киргизии угнали служебную машину с дипломатическими номерами, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники в полиции.

12:58 Госдума приняла в первом чтении проект о налоговых льготах для пенсионеров Госдума приняла в первом чтении законопроект, сохраняющий льготы по имущественным налогам в границах действующего пенсионного возраста после его повышения.

12:56 СМИ сообщили о поездке «подозреваемых» по делу Скрипалей в Чехию в 2014 году «Подозреваемые» по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов в октябре 2014 года тайно посетили Чехию. Об этом сообщает «Чешское радио» со ссылкой на источники.

12:46 Киев выделил $4 млн на ликвидацию последствий пожара под Черниговом Правительство Украины решило выделить 100 млн гривен (около $4 млн) на ликвидацию последствий пожара на арсенале в Черниговской области.

12:45 Адвокат Сайгитов: конечно, Кокорин и Мамаев извинятся Адвокат Умалат Сайгитов заявил, что его клиент, футболист Александр Кокорин, а также Павел Мамаев принесут извинения за инциденты, произошедшие утром 8 октября в Москве.

12:37 Эксперт предположил, кто может занять должность постпреда США при ООН Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT отставку постпреда США при ООН Никки Хейли.

12:35 Нурмагомедов отреагировал на то, что трансляция его боя с Макгрегором побила рекорд «Матч ТВ» Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отреагировал на то, что трансляция его боя с ирландцем Конором Макгрегором побила рекорд телеканала «Матч ТВ», установленный на чемпионате мира 2018 года по футболу.

12:32 Пранкер Вован: вряд ли Кокорина и Мамаева отправят в тюрьму за побои Телефонный пранкер Владимир Кузнецов считает, что футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев, подозреваемые в избиении нескольких человек, избегут серьёзного наказания.

12:25 Шойгу заявил, что учения «Восток-2018» показали высокую мобильность войск Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что учения «Восток-2018» показали высокую мобильность и слаженность войск.

12:17 В Испании не нашли доказательств вмешательства России в каталонский кризис Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что Мадрид не имеет доказательств «российского вмешательства» в каталонский кризис 2017 года.

12:14 Женская сборная России уступила Италии в матче чемпионата мира по волейболу Женская сборная России потерпела второе поражение на чемпионате мира по волейболу в Японии.

12:08 Пранкер Вован: это безумие, когда люди на протяжении дня устраивают побоища Телефонный пранкер Владимир Кузнецов рассказал о том, как он относится к поведению футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

12:03 Побеждавший Макгрегора боец UFC Диас бросил вызов Нурмагомедову Американский боец смешанного стиля Нэйт Диас заявил о готовности к бою с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

12:03 Кудрин рассказал о рисках для экономики России из-за санкций Санкционные проблемы создают серьёзные риски для роста российской экономики, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

11:59 На арсенале под Черниговом было почти 70 тысяч тонн боеприпасов Почти 70 тыс. тонн боеприпасов находилось на военном арсенале в Черниговской области на момент возникновения пожара, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

11:55 Пранкер Вован рассказал, как дозвонился до Кокорина Телефонный пранкер Владимир Кузнецов объяснил, почему решил позвонить президенту «Зенита» Сергею Фурсенко от имени Виталия Мутко, а также нападающему Александру Кокорину, которого подозревают в избиении нескольких человек вместе с другим футболистом, Павлом Мамаевым.

11:50 В России приступили к созданию опытного образца самоходного комплекса для ВДВ «Лотос» Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в «Ростех») приступил к изготовлению опытного образца новейшего самоходного артиллерийского комплекса для ВДВ «Лотос».

11:47 Жена Мамаева попросила не упоминать о её детях при обсуждении скандала с участием мужа Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, призвала интернет-пользователей не вмешивать её детей в скандал с участием мужа.

11:44 Пранкер Вован считает, что Фурсенко не откажется от своих слов в адрес Кокорина Телефонный пранкер Владимир Кузнецов рассказал, как прошёл его разговор с президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко от имени Виталия Мутко.

11:42 Эксперт прокомментировал сообщения о желании армии США производить российское оружие Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о желании спецназа армии США запустить на территории страны производство копий некоторых видов российского оружия.

11:33 Кокорин: дела у меня ничего, сижу ровно Пранкер Vovan222 позвонил нападающему санкт-петербургского «Зенита» Александру Кокорину после скандала с участием футболиста, обвиняемого в избиении двух людей.

11:31 В МИД обеспокоены размещением пусковых установок США в Румынии и Польше В Министерстве иностранных дел России выразили обеспокоенность в связи с наземным развёртыванием американских пусковых установок Mk-41 в Румынии и Польше. Там отметили, что эти действия противоречат Договору о РСМД.

11:28 Более 20 рейсов отменили после инцидента с самолётом в Якутске Более 20 рейсов отменены в аэропортах вылета, ещё три перенаправлены в Нерюнгри после инцидента с самолётом, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Якутске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

11:27 Украина отказалась от участия наблюдателей СНГ в президентских выборах Украина отказалась от участия наблюдателей СНГ в выборах президента в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу исполкома содружества Сергея Лебедева.

11:20 СМИ узнали о финальных поправках к закону об ОСАГО Министерство финансов России выступило с предложением разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 года — на 40% ниже или выше.

11:17 Пранкеры от имени Мутко позвонили президенту «Зенита» и поговорили о скандале с Кокориным Пранкер Vovan222 опубликовал телефонный разговор с президентом санкт-петербургского «Зенита» Сергеем Фурсенко по поводу скандала с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых подозревают в избиении двух человек.

11:15 ВСУ заявили о продвижении на 1,2 км в Донбассе Cиловики продвинулись более чем на километр в «серой» зоне в Донбассе, заявили в штабе Операции объединённых сил Украины (ООС).

11:12 В Британии появился министр по предотвращению самоубийств Премьер Великобритании Тереза Мэй назначила Жаклин Дойл-Прайс на должность министра по предотвращению самоубийств.

11:05 В Подмосковье убили следователя МВД В Подмосковье неизвестный застрелил подполковника полиции, которая вышла из подъезда многоэтажного дома в Красногорском районе. Об этом сообщается на сайте областного управления СК.

11:03 Карелин: поведение Кокорина и Мамаева не имеет никакого отношения к спорту Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин прокомментировал поведение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые подозреваются в избиении двух людей в Москве.

10:56 В МИД России прокомментировали продление закона об особом статусе Донбасса В МИД России заявили, что продление закона об особом статусе Донбасса вводит в заблуждение «западных друзей Киева».

10:54 Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в тайном бизнесе с Россией Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз поддерживает тесные отношения с Россией, но скрывает это.

10:46 Россия, Китай и КНДР выступили за пересмотр санкций против Пхеньяна Заместители министров иностранных дел России, Китая и КНДР на встрече в Москве выступили за пересмотр Советом Безопасности ООН санкций в отношении Пхеньяна.

10:43 В Крыму завершили подготовку моста через Керченский пролив к зиме Автодорожную часть моста через Керченский пролив подготовили к зимнему периоду. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

10:43 «Даллас» уступил «Торонто» в матче НХЛ, Радулов набрал три очка «Даллас Старз» дома проиграл «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

10:33 Названы предварительные причины ЧП с самолётом в Якутске Самолёт Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Якутске из-за внешних факторов, сообщает пресс-служба «Гражданских самолётов Сухого» (ГСС).

10:28 В России начали тестировать экзоскелет для военных В России начали тестировать созданный для военных экзоскелет. Об этом сообщил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех») Альберт Баков.

10:27 Российские пловцы завоевали два золота в третий день юношеских Олимпийских игр Российские пловцы завоевали два золота в третий день юношеских Олимпийских игр, проходящих в аргентинском Буэнос-Айресе.

10:20 В Дагестане отменили режим КТО в двух районах В Дагестане отменили режим контртеррористической операции, который был введён в конце сентября на территории Буйнакского и Кумторкалинского районов.

10:16 В Госдуме прокомментировали планы Киева внести проект резолюции ГА ООН по Крыму Депутат от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT намерение Украины внести проект резолюции ГА ООН по Крыму.

10:13 «Калашников» отреагировал на сообщения о желании США производить российское оружие В концерне «Калашников» заявили, что желание США производить пулемёты доказывает надёжность российского оружия.

10:12 Ковальчук забросил первую шайбу после возвращения в НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде потерпел поражение от клуба «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

10:11 Спасатели ликвидируют последствия разлива авиатоплива после ЧП с самолётом в Якутске Спасатели ликвидируют последствия разлива авиакеросина после инцидента с самолётом, который выехал за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Якутска. Об этом заявил специалист по связям с общественностью ГКУ «Служба спасения РС (Я)» Николай Фатеев.

10:03 RT запускает шоу о полёте «Союз МС-10» к МКС Телеканал RT совместно с «Роскосмосом» запускает шоу «СТАРТ» о запуске пилотируемого корабля «Союз МС-10» к Международной космической станции.

10:01 Рубль растёт к доллару и евро На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

09:57 Мамаев и Кокорин намерены выступить с официальным заявлением Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев готовят первое после избиения двух человек официальное заявление.