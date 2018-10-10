ЛБ: власти Баварии наняли самолёт, чтобы выдворить на Украину «политических» беженцев

Из германии депортировали 11 украинцев, которые претендовали на получение политического убежища. Как передаёт «Левый берег», зафрахтованный властями немецкой федеральной земли Бавария самолет доставил украинцев из Мюнхена в Киев.
Власти немецкой федеральной земли Бавария выслали на Украину 11 украинских граждан, которые пытались получить в Германии политическое убежище.Как пишет «Левый берег», накануне зафрахтованный земельным баварским правительством самолет доставил украинцев из Мюнхена в Киев.
По данным представителя баварского ведомства, депортация была согласована с федеральными властями. Кроме украинцев, в тот же день из Баварии выслали в Италию трёх претендентов на статус беженцев.
Как отмечает издание, депортации проведены в соответствии с условиями Дублинского соглашения. Им в частности предполагается, что обычно ответственность за беженца несет именно та страна ЕС, где искатель убежища впервые зарегистрировался.
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