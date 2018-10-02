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Вести: украинская власть закрывает глаза на двойное гражданство депутатов и чиновников

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Согласно информации, полученной журналистами «Вестей», 49 депутатов Верховной рады имеют несколько паспортов, что запрещено украинским законодательством. Как считают эксперты, гражданство или вид на жительство гарантирует депутатам наличие «запасного аэродрома» в случае нестабильности их положения на Украине.
Вести: украинская власть закрывает глаза на двойное гражданство депутатов и чиновников
Reuters

На Украине продолжается раскручиваться скандал с двойным гражданством . Как пишут «Вести», после  обнародования видеозаписи, на которой консул Венгрии в Берегово выдает паспорта и инструктирует «не сообщать об этом украинской власти», МИД Украины выразил возмущение: Павел Климкин сообщил, что знает о выдаче паспортов, и пообещал выдворить консула.  

Как продолжает издание, если судить по отдельным фактам, государственная машина перешла «в наступление» на носителей двойного гражданства. В середине сентября вспыхнуло несколько скандалов в Закарпатье: сначала депутат Береговского райсовета Кароль Берки вынужден был сложить свой мандат. Местные СМИ писали, что у него обнаружили венгерский паспорт в момент прохождения процедуры тщательного осмотра. Затем в раздел «Чистилище» сайта «Миротворец», администрируемого экс-советником главы МВД Антоном Геращенко, занесли сразу пятерых закарпатских чиновников и депутатов. 
 
«Все данные о наличии у граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждены», — указывается на сайте. 
 
По мнению экспертов, речь может идти о наличии двойных стандартов со стороны миграционных органов.
 
«В случае с двойным гражданством у политиков власть атакует только, если она в этом заинтересована. В других ситуациях она попросту закрывает на это глаза: вспомните, ведь были обращения по поводу грузинского паспорта у Михаила Саакашвили (он его попросту не сдал), та же ситуация была в случае с Айварасом Абромавичусом, Натальей Яресько», — рассказал «Вестям» адвокат Ростислав Кравец.  
 
Однако юрист говорит о бывших топ-чиновниках. Издание решило разобраться, есть ли гарантия, что представители нынешней власти отказались от предыдущих паспортов? На прямой вопрос от депутата Олега Мусия о том, отказалась ли Ульяна Супрун от гражданства США, и. о. министра здравоохранения ответила: «Я сделала все, чтобы стать гражданином Украины». Также нет данных о том, когда из польского гражданства вышел глава «Укравтодора» Славомир Новак.  
 
«У СБУ есть перечень депутатов, имеющих двойное гражданство: по моим данным, их минимум 49 человек, — рассказал «Вестям» экс-депутат, президент Института права и общества Юрий Кармазин. — Назвать их пофамильно пока не могу, ибо не имею подтверждений со стороны посольств. Но знаю, что один из наиболее приближенных к президенту депутатов имеет румынское гражданство, популярны Кипр, Мальта, паспорта Израиля, США, Германии, РФ».  
 
По мнению Кармазина, гражданство или вид на жительство гарантирует депутатам наличие «запасного аэродрома» в случае нестабильности их положения на Украине.
 
«СБУ, напротив, имеет рычаги влияния на этих депутатов. Представьте себе: у власти есть гарантированных 49 голосов «за» любой проект закона», — заключил Кармазин. 
 
Варианты решения «проблемы второго паспорта» могут быть разными. Ещё в бытность депутатом Верховной Рады, Андрей Артеменко, показательно лишенный гражданства за наличие канадского паспорта, предлагал вовсе разрешить украинцам иметь двойное гражданство. 
 
«По моим подсчётам, на Украине около 9 миллионов граждан имеют двойное гражданство. Из них более 4 миллионов постоянно живут и работают за рубежом — они патриоты своей страны, но не своей власти», -— поясняет Артёменко свою идею. Сейчас же, по его мнению, двойное гражданство не разрешено, но и не запрещено — вопрос попросту не урегулирован законодательно. 
 
«Нужно учитывать, что Украина — страна слабая и пребывает в тяжелой социально-экономической ситуации, которая к тому же ухудшается. А вокруг нас — государства, которые живут лучше: в ситуации дилеммы «или/или» граждане попросту выберут паспорт другой страны. Поэтому МИД в принципе должен был избегать острых углов и не провоцировать в случае, если они возникают. А кто-то подбросил в этот костер полено «паспортного скандала», которое вспыхнуло именно сейчас», — считает политолог Павел Рудяков. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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