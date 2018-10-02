Вести: украинская власть закрывает глаза на двойное гражданство депутатов и чиновников

Согласно информации, полученной журналистами «Вестей», 49 депутатов Верховной рады имеют несколько паспортов, что запрещено украинским законодательством. Как считают эксперты, гражданство или вид на жительство гарантирует депутатам наличие «запасного аэродрома» в случае нестабильности их положения на Украине.

На Украине продолжается раскручиваться скандал с двойным гражданством . Как пишут «Вести», после обнародования видеозаписи, на которой консул Венгрии в Берегово выдает паспорта и инструктирует «не сообщать об этом украинской власти», МИД Украины выразил возмущение: Павел Климкин сообщил, что знает о выдаче паспортов, и пообещал выдворить консула.

Как продолжает издание, если судить по отдельным фактам, государственная машина перешла «в наступление» на носителей двойного гражданства. В середине сентября вспыхнуло несколько скандалов в Закарпатье: сначала депутат Береговского райсовета Кароль Берки вынужден был сложить свой мандат. Местные СМИ писали, что у него обнаружили венгерский паспорт в момент прохождения процедуры тщательного осмотра. Затем в раздел «Чистилище» сайта «Миротворец», администрируемого экс-советником главы МВД Антоном Геращенко, занесли сразу пятерых закарпатских чиновников и депутатов.

«Все данные о наличии у граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждены», — указывается на сайте.

По мнению экспертов, речь может идти о наличии двойных стандартов со стороны миграционных органов.

«В случае с двойным гражданством у политиков власть атакует только, если она в этом заинтересована. В других ситуациях она попросту закрывает на это глаза: вспомните, ведь были обращения по поводу грузинского паспорта у Михаила Саакашвили (он его попросту не сдал), та же ситуация была в случае с Айварасом Абромавичусом, Натальей Яресько», — рассказал «Вестям» адвокат Ростислав Кравец.

Однако юрист говорит о бывших топ-чиновниках. Издание решило разобраться, есть ли гарантия, что представители нынешней власти отказались от предыдущих паспортов? На прямой вопрос от депутата Олега Мусия о том, отказалась ли Ульяна Супрун от гражданства США, и. о. министра здравоохранения ответила: «Я сделала все, чтобы стать гражданином Украины». Также нет данных о том, когда из польского гражданства вышел глава «Укравтодора» Славомир Новак.

«У СБУ есть перечень депутатов, имеющих двойное гражданство: по моим данным, их минимум 49 человек, — рассказал «Вестям» экс-депутат, президент Института права и общества Юрий Кармазин. — Назвать их пофамильно пока не могу, ибо не имею подтверждений со стороны посольств. Но знаю, что один из наиболее приближенных к президенту депутатов имеет румынское гражданство, популярны Кипр, Мальта, паспорта Израиля, США, Германии, РФ».

По мнению Кармазина, гражданство или вид на жительство гарантирует депутатам наличие «запасного аэродрома» в случае нестабильности их положения на Украине.

«СБУ, напротив, имеет рычаги влияния на этих депутатов. Представьте себе: у власти есть гарантированных 49 голосов «за» любой проект закона», — заключил Кармазин.

Варианты решения «проблемы второго паспорта» могут быть разными. Ещё в бытность депутатом Верховной Рады, Андрей Артеменко, показательно лишенный гражданства за наличие канадского паспорта, предлагал вовсе разрешить украинцам иметь двойное гражданство.

«По моим подсчётам, на Украине около 9 миллионов граждан имеют двойное гражданство. Из них более 4 миллионов постоянно живут и работают за рубежом — они патриоты своей страны, но не своей власти», -— поясняет Артёменко свою идею. Сейчас же, по его мнению, двойное гражданство не разрешено, но и не запрещено — вопрос попросту не урегулирован законодательно.

«Нужно учитывать, что Украина — страна слабая и пребывает в тяжелой социально-экономической ситуации, которая к тому же ухудшается. А вокруг нас — государства, которые живут лучше: в ситуации дилеммы «или/или» граждане попросту выберут паспорт другой страны. Поэтому МИД в принципе должен был избегать острых углов и не провоцировать в случае, если они возникают. А кто-то подбросил в этот костер полено «паспортного скандала», которое вспыхнуло именно сейчас», — считает политолог Павел Рудяков.