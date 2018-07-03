Левый берег Оригинал

ЛБ: почти 20 тысяч украинцев получили российский паспорт в 2018 году

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Почти 20 тысяч украинцев в первом квартале 2018 года отказались от украинского гражданства и получили российский паспорт. Как передаёт «Левый берег», согласно данным российского Министерства внутренних дел, в 2017 году более 85 тысяч украинцев стали россиянами.
ЛБ: почти 20 тысяч украинцев получили российский паспорт в 2018 году
Reuters

В первом квартале 2018 года 19 427 украинцев формально отказались от украинского гражданства и получили российский паспорт. Как пишет «Левый берег», об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел России.

Также официальная статистика российского ведомства зафиксировала, что 85 119 украинцев стали россиянами в 2017 году.

«В 2017 году мы зафиксировали около 4,5 миллиона пересечений украинской границы с Россией», — рассказал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
 
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