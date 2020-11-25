Dziennik: в непростых отношениях с Западом Россия отвела Польше роль козла отпущения

В отличие от России Польша не проводит имперскую политику, она не нападает на соседей, не применяет силу, не шантажирует, но несмотря на это именно Варшаву Москва избрала в качестве своей политической мишени, говорит польский политолог Павел Коваль. Он называет полной чушью постоянное беспокойство Москвы на счёт того, что «дружелюбный» Запад только и мечтает разрушить российскую сферу влияния, пишет Dziennik.

Суть идеи доктрины польского публициста 20 века Ежи Гедройца о восточной политике Польши состоит в том, что для сохранения независимости Польше следует иметь правильные отношения с её партнёрами на Востоке — ей нужны сильные, независимые государственные образования, отделяющие её от России, рассказывает польский политолог Павел Коваль. Как сообщает Dziennik, в беседе с представителями Ягеллонского университета он отметил, что, пока Россия позиционирует себя в качестве имперского государства и проводит имперскую политику по отношению к своим соседям, доктрина Гедройца продолжает оставаться актуальной.

При этом польский эксперт осторожно относится к понятию реализма в отношениях с Россией. Рассчитывать на то, что с Россией в итоге удастся договориться, уж точно нереалистично, потому что Польша не равноправный партнёр России и она не сможет говорить с ядерной державой на равных, объясняет он. По информации польского издания, политолог пытается доказать, что Россия сама создаёт препятствия для нормализации отношений с Польшей: ей удобно представить Варшаву как государство, которое препятствует всем попыткам улучшить отношения с ЕС или Западом в целом. «Проще говоря, России нужен козёл отпущения, а Польша, будучи достаточно большой страной со сложными историческими отношениями с Россией, выступает в качестве идеальной мишени. Поэтому, пока Россия пытается оказывать давление на своих соседей, можно сказать, что Гедройц был прав», — подчеркнул Павел Коваль.

Он объяснил, что желание Польши иметь рядом свободную Белоруссию или Украину главным образом связано с тем, что она опасается делить всю свою восточную границу с Россией, аппетит которой к новым завоеваниям или расширению сферы своего влияния будет только расти. «…в России по-прежнему преобладает мышление родом из двадцатого века, в соответствии с которым сила и глобальная позиция определяются площадью имеющихся территорий», — приводит Dziennik слова польского политолога.

На вопрос о том, может ли Москва рассматривать восточную политику Польши в качестве угрозы, он ответил: «Конечно, нет, хоть она может это так представлять. И всегда это происходит театрально и даже истерично».

В отличие от России Польша не проводит имперскую политику, отметил Коваль. Она не нападает на соседей, не применяет силу, не шантажирует. Россия же рассматривает все проекты политической интеграции, не только Польши, но и ЕС, как угрозу своей независимости. И это, по мнению политолога, полная чушь.

Коваль напомнил нервную реакцию России на запуск программы ЕС «Восточное партнёрство». Мягкий, невинный инструмент сотрудничества ЕС со своими соседями на Востоке Россия до сих пор рассматривает как попытку разрушения сферы её влияния. «Именно таков российский анахронический взгляд на мир через призму сферы своего влияния. Будучи бывшей державой, которая когда-то была весомым игроком в биполярном мире, сегодня Россия выступает лишь элементом, не самым сильным, глобальной конкуренции», — разъяснил политолог.

В беседе с представителями Ягеллонского университета он обратил внимание на то, что со стороны Запада России ничего не угрожает, более того, западные политики стремятся превзойти друг друга в предложениях о сотрудничестве в адрес России, несмотря на события в Грузии 2008 года и агрессию на Украине 2014 года. Конечно, за последние 30 лет США стали более активными на Украине, в Грузии и Белоруссии. Американские политики заметили, что укрепление демократии в этих странах повысит стабильность всего региона, а значит, повысит глобальную безопасность. Польша, безусловно, выступает партнёром США в проведении политики в отношении стран Восточной Европы. Это определяется двумя основными факторами: её географическим положением и потенциалом страны в целом, — подытожил польский политолог Павел Коваль.