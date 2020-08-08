Polskie Radio: польский эксперт предложил «репетировать защиту» от агрессии России

Необходимо «репетировать защиту» Польши и Прибалтики и анализировать различные сценарии возможных враждебных действий со стороны России, уверен польский аналитик Пётр Шаманский. В беседе с Polskie Radio он говорит, что в целом Запад изменил своё восприятие России и восточного фланга НАТО, но быстрота принятия решения в Североатлантическом альянсе ещё серьёзно уступает России.

«Балтийские страны делают ставку на повышение уровня уровня мобильности сухопутных войск, их защиты и огневой мощи. Для их территориальных войск важна противотанковая оборона и нерегулярные действия. Однако большие недочёты прослеживаются в противовоздушной обороне средней дальности», — ответил на вопрос Polskie Radio о том, как укрепить безопасность в регионе, эксперт из Центра восточных исследований Пётр Шиманский.

По его мнению, в этом плане необычайно важны военные учения. Впрочем, НАТО уже снова начало практиковать отработку операций коллективной обороны согласно 5-й с статье, свидетелями чего мы были во время учений Trident Juncture в 2015 и 2018 годах. Trident Juncture — 2018 по сути были самыми масштабными учениями НАТО за последние 20 лет, и они продемонстрировали способность перебросить значительные силы на северный театр военных действий, подчеркнул аналитик.

В беседе с радиостанцией он объяснил, что безопасность балтийских стран и Польши лежит в основе Североатлантического альянса, поэтому летом этого года были утверждены планы обороны этого региона. По мнению польского эксперта, риск удара со стороны Российской Федерации нельзя исключить, и именно поэтому страны региона воспринимают угрозу со стороны Москвы шире, а не лишь в военном плане. «Мы должны помнить о различных гибридных угрозах, различных видах диверсионных операций и действий служб. Наблюдается также энергетическое давление со стороны России, дезинформация. Картина угроз, исходящих от России, слишком сложносоченённая, чтобы сводить её исключительно к военным вопросам», — объясняет он.

Пётр Шаманский согласен с содержанием доклада Фонда Jamestown, в котором говорится, что как НАТО в целом, так США и страны региона, могли бы быть лучше подготовлены к защите перед угрозами со стороны России. Он напоминает, что НАТО — это институт, в котором имеется сложносоченённый процесс принятия решения, поэтому на применение сил альянса своё согласие должен дать Североатлантический совет. При этом эксперт отмечает, что за последние годы НАТО предприняло определенные шаги для повышения уровня реагирования на различные типы угроз, включая чистой воды военную угрозу.

Эксперт отмечает, что восприятие России и восточного фланга НАТО изменилось. Он не согласен с тем, что страны Прибалтики полностью лишены обороноспособности. Российская вооружённая активность в регионе Балтийского моря всё чаще встречается с незамедлительной реакцией НАТО. Там всё чаще происходят различные инциденты, как воздухе, так и в море.

«Регион Балтийского моря очень компактный. Всё близко, расстояния небольшие, всё происходит на относительно небольшом пространстве», — разъясняет он. «В этом регионе есть страны с отличной политикой безопасности и географическим положением, поэтому, по крайней мере с 2014 года, рассматривается и анализируется целый ряд сценариев. Однако, следует помнить, что если россияне захотят найти повод для вражеских действий, они найдут его, независимо от того, в какой они стране», — резюмирует Пётр Шиманский.