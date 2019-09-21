Newsweek: в России заявили о готовности отразить любую воздушную атаку на Калининград

Размещённые в Калининградской области системы ПВО способны отразить атаку любых самолётов НАТО, включая новейшие истребители пятого поколения, пишет Newsweek, ссылаясь на заявление российского минобороны, сделанное в ответ на слова генерала ВВС США Джеффа Харригана. Издание отмечает, что Калининград является «первой линией обороны» России и потому на территории области базируется целый ряд различных ракетных вооружений.

В этом сентябре генерал ВВС США в Европе Джефф Харриган заявил, что в случае необходимости американские воздушные силы смогут уничтожить российские ПВО в Калининградской области, пишет Newsweek.

В минувшую пятницу Россия отреагировала на это высказывание: пресс-секретарь МИДа Мария Захарова сказала, что слова Харригана «абсолютно безответственны» и несут в себе «угрозу». Она также добавила, что высказывания американского генерала «не только являются показателем безответственности, но ещё и показателем глупости. Умные, дальновидные люди, которые по-настоящему выражают интересы тех, кто назначил их на соответствующие должности, никогда не будут делать таких заявлений, понимая, что нанесут ущерб репутации стране, которую они представляют».

Как отмечает издание, российское минобороны выступило с ответным заявлением, в котором подчеркнуло, что Калининградская область «надёжно защищена от любых агрессивных планов». В заявлении также было сказано, что размещённые в регионе системы ПВО способны отразить атаки любых боевых самолётов НАТО, включая современные истребители пятого поколения «невидимые только для американских налогоплательщиков и иностранных покупателей». В этой фразе содержался намёк на решение Турции закупить российские ЗРК С-400, а эта сделка ставит под угрозу контракт на поставку истребителей F-35, отмечает журнал.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов также прокомментировал высказывание Харригана, пишет Newsweek. В частности, он отметил: «мы являемся главной базой Балтийского флота. Учитывая боевой дух и технические способности находящихся в Калининграде войск, я бы никому не советовал ссориться с нашими военными». Кроме того, Алиханов посоветовал американскому командованию «почитать учебники истории о тех, кто что-либо затевал против России, и об ожидавших их последствиях».

Издание напоминает, что Калининградская область расположена между Литвой и Польшей — двумя странами, входящими в НАТО. На их территории базируются многонациональные батальоны, чьей задачей является сдерживание «российской агрессии» в регионе.

Будучи «первой линией обороны», Калининград имеет в распоряжении ЗРК С-300 и С-400, а также целый ряд прочих вооружений, таких как береговой ракетный комплекс «Бастион» и ракетный комплекс «Искандер». Также в регионе часто проводятся учения российских вооружённых сил.

Кроме того, Newsweek отмечает, что американские ПВО подвергались критике российской стороны, отмечавшей их неспособность пресечь недавние атаки на саудовские нефтяные заводы. По словам госсекретаря США Майка Помпео, «даже самые лучше ПВО в мире не всегда засекают цели».