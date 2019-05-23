Washington Times: учения второго флота США в Балтийском море станут ответом на «российскую агрессию»

Учения второго флота США у берегов Балтики станут предупреждением для России, пишет The Washington Times. Как отмечает издание, американское морское командование хочет показать, что флот готов ответить на любые вызовы со стороны Москвы и будет сражаться вместе со своими союзниками по НАТО.

Менее чем полгода назад американское морское командование поставило перед вторым флотом ВМС США новую задачу — противостоять тому, что Пентагон называет «стабильно нарастающей российской агрессией», пишет The Washington Times.

Как сообщает издание, сейчас второй флот приступает к выполнению своей первой крупной миссии в Северной Атлантике: по словам флотского командования, это будут учения, направленные на «улучшение взаимодействия» с европейскими союзниками. Однако скрытое послание миссии очевидно, считает The Washington Times: она должна продемонстрировать России, что второй флот ВМС США готов сражаться на стороне своих союзников по НАТО и противостоять любым вызовам со стороны Москвы.

Само место проведения учений является предупреждением, пишет издание: часть манёвров пройдёт недалеко от Калининградской области, расположенной на берегу Балтийского моря, и, по выражению сайта Breaking Defense, «ощетинившейся радарами, электронным оружием и управляемыми ракетами».

The Washington Times напоминает, что в 2011 году второй флот американских ВМС был поставлен на прикол, поскольку, согласно мнению администрации Барака Обамы, масштабы российской угрозы уменьшились. Однако в минувшем году Пентагон сменил курс: по словам пресс-секретаря американского оборонного ведомства, США и НАТО «вновь фокусируются на Атлантическом регионе, реагируя на конкуренцию великих держав, подталкиваемую усиливающейся Россией».