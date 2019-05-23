Washington Times: учения второго флота США в Балтийском море станут ответом на «российскую агрессию»

Учения второго флота США у берегов Балтики станут предупреждением для России, пишет The Washington Times. Как отмечает издание, американское морское командование хочет показать, что флот готов ответить на любые вызовы со стороны Москвы и будет сражаться вместе со своими союзниками по НАТО.
Менее чем полгода назад американское морское командование поставило перед вторым флотом ВМС США новую задачу — противостоять тому, что Пентагон называет «стабильно нарастающей российской агрессией», пишет The Washington Times.
Как сообщает издание, сейчас второй флот приступает к выполнению своей первой крупной миссии в Северной Атлантике: по словам флотского командования, это будут учения, направленные на «улучшение взаимодействия» с европейскими союзниками. Однако скрытое послание миссии очевидно, считает The Washington Times: она должна продемонстрировать России, что второй флот ВМС США готов сражаться на стороне своих союзников по НАТО и противостоять любым вызовам со стороны Москвы.
Само место проведения учений является предупреждением, пишет издание: часть манёвров пройдёт недалеко от Калининградской области, расположенной на берегу Балтийского моря, и, по выражению сайта Breaking Defense, «ощетинившейся радарами, электронным оружием и управляемыми ракетами».
The Washington Times напоминает, что в 2011 году второй флот американских ВМС был поставлен на прикол, поскольку, согласно мнению администрации Барака Обамы, масштабы российской угрозы уменьшились. Однако в минувшем году Пентагон сменил курс: по словам пресс-секретаря американского оборонного ведомства, США и НАТО «вновь фокусируются на Атлантическом регионе, реагируя на конкуренцию великих держав, подталкиваемую усиливающейся Россией».
Заместитель лидера Лейбористской партии Том Уотсон выступил в парламенте Великобритании по поводу ситуации с армянским полузащитником лондонского «Арсенала» Генрихом Мхитаряном, который пропустит финал Лиги Европы с «Челси» в Азербайджане.
Представители Международного валютного фонда по итогам миссии МВФ, посетившей Москву 14—24 мая, заявили, что Россия должна сосредоточиться на проведении структурных реформ и начать снижать ключевую ставку.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Bild заявил, что Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные об экономических показателях страны, что, в свою очередь, открыло Афинам дорогу в еврозону в 2001 году.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что Украине нужны сильная армия и ужесточение санкций в отношении России, а не проведение референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой.
После инцидента в школе во Владивостоке, где выпускники были одеты в откровенные костюмы, будет проведена проверка, заявили в пресс-службе Департамента образования и науки Приморья. Директор учреждения уже написала заявление об увольнении.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT решение американского лидера Дональда Трампа поручить разведсообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что нападающий команды Фёдор Смолов не употреблял спиртное весь сезон до победы над екатеринбургским «Уралом» в финале Кубка России по футболу.