Forbes: бомбардировщики США провели учебный рейд на Калининград — чтобы защитить Прибалтику

Два бомбардировщика B-52 ВВС США провели имитацию атаки на Калининград, который представляет очень серьёзную опасность для сил НАТО в Европе, пишет Forbes. Как отмечает журнал, Калининград является одной из важнейших точек, так как с его помощью Россия в случае войны сможет отрезать Прибалтику от остального военного блока, однако НАТО собирается парировать эту угрозу ударом по городу.

Два бомбардировщика B-52 ВВС США провели имитацию атаки на российский анклав в Восточной Европе — Калининград. Отработка рейда на этот город должна была помочь НАТО залатать опасную брешь в одном из самых слабых регионов альянса, пишет Forbes.

Поднявшись с базы Королевских ВВС в Фэрфорде, B-52 прошли над Балтийским море на высоте более 8 тыс. метров. Затем они пролетели над Сувалкским коридором, который соединяет Калининград и Белоруссию, после чего повернули на север, оказавшись неподалёку от Швеции, прежде чем вернуться обратно в Великобританию. Таким образом, американские самолёты фактически сделали вокруг Калининграда полный круг.

Что же касается этого российского города, то он буквально кишит ракетными комплексами С-300 и С-400; есть там и противокорабельные ракеты «Оникс» и ракеты класса «земля-земля» «Искандер». «Это российская заноза в боку НАТО. Поэтому объяснимо, зачем ВВС США понадобилось отрабатывать на неё атаки», — полагает журнал.

B-52 также не менее трёх раз прощупывали российскую оборону в районе Чёрного моря, вынуждая Москву к ответным действиям с тем, чтобы разведчики НАТО могли получить новую информацию. В частности, в среду один из бомбардировщиков провёл ложную атаку неподалёку от Одессы. Между тем, рядом с самолётом находились три разведчика RC-135.

Пока что неясно, присутствовала американская разведывательная авиация в районе Калининграда, однако можно не сомневаться в том, что НАТО попыталось уловить и обработать российские сигналы, исходящие из анклава.

Калининград, как подчёркивает Forbes, имеет огромное значение. Расположенные в нём ракеты и самолёты могут действовать на большей части европейского континента. При этом Калининград с севера примыкает к Сувалскому коридору. Белоруссия, между тем, примыкает к нему с юга.

Что же касается Белоруссии, то Москва укрепляет своё влияние в этой стране с тех пор, как «фальсификация» местных президентских выборов привела к массовым протестам. Кроме того, президент России Владимир Путин полагается на своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в плане подписания соглашения, которое, по сути, объединит две страны. В частности, по его условиям, российские войска будут плотнее контролировать Сувалкский коридор.

Если Россия захочет отрезать маленьких и слабых прибалтийских членов НАТО от остального блока, то она может добиться этого, закрыв Сувалкский коридор. По мнению стратегов НАТО, именно эта точка является ахиллесовой пятой альянса.

В 2014-ом и 2015 годах корпорация RAND смоделировала удар России через Сувалкский коридор. По расчётам аналитиков, Москва должна была в кратчайшие сроки мобилизовать для атаки 25 батальонов, или около 10 тыс. солдат. НАТО же сможет противопоставить им лишь 17 батальонов, или около 6800 солдат. При этом каждый российский батальон сможет расчитывать на поддержку бронетехники, в том числе и танков. Что же касается НАТО, то лишь одно из союзных соединений в районе боевых действий будет располагать тяжёлой техникой.

В результате RAND пришла к выводу, что сражение в Сувалкском коридоре завершится тяжёлым поражением НАТО. «Легкие силы НАТО не только уступали в огневой мощи куда более тяжеловооруженным российским соединениям; недостаточная манёвренность приводила к тому, что их можно было сковать боем и обойти, если бы того захотела российская сторона, — отметили в корпорации. — По большому счету, пехота НАТО оказалась не в состоянии даже успешно отступить и была уничтожена на месте».

Об этой проблеме в альянсе знают. Однако теперь, по словам командующего ВВС США в Европе генерала Джеффа Харригяна, Вашингтон считает, что способен подавить Калининград. «Мы готовимся к этому, — сообщил генерал. — Мы всё время прорабатываем эти планы, и если что-то начнётся, мы будем готовы их реализовать».

Учебный заход двух B-52 на Калининград лишь в очередной раз указал на планы Пентагона. В том случае если Россия попытается воспользоваться географией Прибалтики, чтобы отрезать от альянса его самых слабых членов, то войска блока смогут парировать эту атаку, ударив по Калининграду. И B-52 смогут нанести удар одними из первых, подытоживает Forbes.