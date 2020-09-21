Лёгкая шизофрения: шведский эксперт об отправке бомбардировщиков США в Европу

США собираются усилить своё военное присутствие в Европе, отправив туда три бомбардировщика B -1 Lancer, однако подобный шаг говорит о «слегка шизофреничной политике» Вашингтона, пишет SVT со ссылкой на мнение сотрудника Шведского института оборонных исследований Роберта Дальшё. По его словам, налицо здесь явное противоречие: в то время как Трамп стремится вывести войска США из Германии и дружелюбно настроен к Путину, Пентагон по-прежнему пытается дать понять, что он хочет защищать Европу.

Военные США заявили, что они усилят своё присутствие в Европе, на этот раз с помощью трёх стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer. В понедельник первый из них уже поднялся в воздух со своей базы на Аляске, пишет SVT.

Подобный шаг, по словам сотрудника Шведского института оборонных исследований Роберта Дальшё, говорит о том, что на данный момент США проводят «слегка шизофреничную политику». Своё мнение он аргументирует тем, что несмотря на то, что президент США Дональд Трамп лишь совсем недавно решил вывести войска из Германии и Норвегии, Пентагон по-прежнему стремится усилить своё присутствие в Европе.

«Все это выглядит в какой-то степени странно и, вероятно, отражает двоякое, практически шизофреническое отношение администрации Трампа к Европе/НАТО и к России, так как Трамп настроен чрезвычайно дружелюбно к Путину и враждебно к НАТО. С Пентагоном же всё наоборот», — объяснил он.

В конце августа США вновь развернули в Великобритании шесть стратегических бомбардировщиков В-52, которые способны нести на борту как обычные, так и ядерные вооружения. Тогда же они демонстративно прошли над территорией европейских членов НАТО в сопровождении союзных истребителей.

Между тем, Роберт Дальшё полагает, что Пентагон может отправлять стратегические бомбардировщики в Европу таким образом, что Трамп вообще ничего не заметит. «Отсутствие у Трампа способности удерживать внимание на различных вопросах длительное время даст Пентагону возможность проворачивать подобные вещи незаметно от Белого дома», — отметил эксперт.

Дальшё также считает, что отправка бомбардировщиков может быть нужна ради того, чтобы скомпенсировать крупные военные учения США, которые должны были пройти летом 2020 года. Предполагалось, что речь будет идти о самом значительном усилении военного контингента в Европе с момента окончания холодной войны. Однако из-за пандемии коронавируса манёвры пришлось отменить. Теперь же Пентагон хочет доказать, что он поддерживает 5-ую статью устава НАТО, согласно которой атака на одного члена альянса равносильна нападению на весь блок.

«Тирады Трампа в адрес НАТО и его выраженное презрительное отношение к 5-ой статье внушили в союзников сомнение, поэтому стратегическая авиация может стать сигналом и способом сказать, что США по-прежнему могут и хотят защищать Европу», — подытожил Роберт Дальшё.