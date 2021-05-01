Глава МИД Польши: в «час российской угрозы» надо срочно сближать страны Восточного партнёрства с ЕС

На востоке от границ ЕС ситуация очень сложная. Многие конфликты до сих пор неурегулированны, появились новые источники напряжений, и практически во всех случаях замешана Россия, говорит министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Как передаёт Polskie Radio, во время видеоконференции со своими коллегами из стран Вышеградской группы и Восточного партнёрства он призвал предоставить чёткую политическую перспективу заинтересованным странам перед лицом всё более агрессивной политики России.

«Мы ценим стратегическое значение европейской политики соседства. Его восточное измерение, то есть формат Восточного партнёрства, неизменно остаётся одним из столпов и приоритетных направлений восточной политики Польши», — заявил в ходе видеоконференции с участием глав МИД стран Вышеградской группы* и Восточного партнёрства** министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, сообщает Polskie Radio.

Глава ведомства выразил уверенность в том, что как для Польши, так как и для стран Вышеградской группы, сохранение формата Восточного партнёрства в списке приоритетов ЕС всегда имело большое значение. Это объясняется его стабилизирующей ролью и содействием экономическому развитию в Восточной Европе». «Вместе мы инвестируем в развитие, безопасность и стабильность в регионе», — подчеркнул он.

«Мы считаем, что дебаты на тему безопасности ЕС тесно связаны с тем, что происходит вблизи её границ — как на востоке, так и на юге. Что касается восточного соседства, мы должны признать, что ситуация очень сложная. Многие конфликты до сих пор неурегулированны, более того появились новые источники напряжений. Практически во всех случаях мы имеем дело с Россией», — объяснил министр.

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что министры, участвовавшие в видеоконференции, подчеркнули роль и особое участие стран Вышеградской четвёрки в плане политики стран Восточного партнёрства и обсудили подготовку к саммиту Восточного партнёрства, который состоится в октябре 2021 года в Брюсселе. Именно формат Восточного партнёрства участники посчитали одной из наиболее удачных внешнеполитических инициатив ЕС, которые уже внесли позитивные изменения в регионе и впредь характеризуются значительным трансформационным потенциалом в плане экономического, социального и регионального развития.

С оглядкой на долгосрочные цели, Збигнев Рау призвал к максимально тесной интеграции стран Восточного партнёрства с ЕС в сочетании с дальнейшей демократизацией и модернизацией стран региона. «Эти цели особенно важны перед лицом всё более агрессивной политики России в этой части континента», — сказал Збигнев Рау.





«Мы должны предоставить Восточному партнёрству амбициозное политическое видение, в котором будут содержаться конкретные цели с перспективой их достижения в ближайшем и более отдалённом будущем. Декларация саммита, в свою очередь, должна будет отражать различные устремления партнёров, и в соответствии с индивидуальным выбором предложить ассоциированным странам европейскую перспективу», — добавил он.

Участники конференции сошлись во мнении, что политика ЕС в отношении восточных партнёров должна быть убедительной, динамичной и привлекательной, ей также следует отражать общие ценности, лежащие в основе Восточного партнёрства, резюмирует Polskie Radio.

* Вышеградская группа, также известная как Вышеградская четвёрка — объединение четырёх центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, которые декларировали своё общее стремление к интеграции в европейские структуры (прим. ИноТВ).