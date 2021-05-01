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Глава МИД Польши: в «час российской угрозы» надо срочно сближать страны Восточного партнёрства с ЕС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На востоке от границ ЕС ситуация очень сложная. Многие конфликты до сих пор неурегулированны, появились новые источники напряжений, и практически во всех случаях замешана Россия, говорит министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Как передаёт Polskie Radio, во время видеоконференции со своими коллегами из стран Вышеградской группы и Восточного партнёрства он призвал предоставить чёткую политическую перспективу заинтересованным странам перед лицом всё более агрессивной политики России.
Глава МИД Польши: в «час российской угрозы» надо срочно сближать страны Восточного партнёрства с ЕС
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«Мы ценим стратегическое значение европейской политики соседства. Его восточное измерение, то есть формат Восточного партнёрства, неизменно остаётся одним из столпов и приоритетных направлений восточной политики Польши», — заявил в ходе видеоконференции с участием глав МИД стран Вышеградской группы* и Восточного партнёрства** министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, сообщает Polskie Radio.

Глава ведомства выразил уверенность в том, что как для Польши, так как и для стран Вышеградской группы, сохранение формата Восточного партнёрства в списке приоритетов ЕС всегда имело большое значение. Это объясняется его стабилизирующей ролью и содействием экономическому развитию в Восточной Европе». «Вместе мы инвестируем в развитие, безопасность и стабильность в регионе», — подчеркнул он.
 
«Мы считаем, что дебаты на тему безопасности ЕС тесно связаны с тем, что происходит вблизи её границ — как на востоке, так и на юге. Что касается восточного соседства, мы должны признать, что ситуация очень сложная. Многие конфликты до сих пор неурегулированны, более того появились новые источники напряжений. Практически во всех случаях мы имеем дело с Россией», — объяснил министр.
 
Министерство иностранных дел Польши сообщило, что министры, участвовавшие в видеоконференции, подчеркнули роль и особое участие стран Вышеградской четвёрки в плане политики стран Восточного партнёрства и обсудили подготовку к саммиту Восточного партнёрства, который состоится в октябре 2021 года в Брюсселе. Именно формат Восточного партнёрства участники посчитали одной из наиболее удачных внешнеполитических инициатив ЕС, которые уже внесли позитивные изменения в регионе и впредь характеризуются значительным трансформационным потенциалом в плане экономического, социального и регионального развития. 
 
С оглядкой на долгосрочные цели, Збигнев Рау призвал к максимально тесной интеграции стран Восточного партнёрства с ЕС в сочетании с дальнейшей демократизацией и модернизацией стран региона. «Эти цели особенно важны перед лицом всё более агрессивной политики России в этой части континента», — сказал Збигнев Рау.

«Мы должны предоставить Восточному партнёрству амбициозное политическое видение, в котором будут содержаться конкретные цели с перспективой их достижения в ближайшем и более отдалённом будущем. Декларация саммита, в свою очередь, должна будет отражать различные устремления партнёров, и в соответствии с индивидуальным выбором предложить ассоциированным странам европейскую перспективу», — добавил он.
 
Участники конференции сошлись во мнении, что политика ЕС в отношении восточных партнёров должна быть убедительной, динамичной и привлекательной, ей также следует отражать общие ценности, лежащие в основе Восточного партнёрства, резюмирует Polskie Radio.
 
 
* Вышеградская группа, также известная как Вышеградская четвёрка — объединение четырёх центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, которые декларировали своё общее стремление к интеграции в европейские структуры (прим. ИноТВ).
 
**Восточное партнёрство — проект Европейского союза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной (прим. ИноТВ).
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