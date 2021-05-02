Эксперты: завершение «Северного потока — 2» «неизбежно» — и Европе пора помочь Украине к нему подготовиться

Газопровод «Северный поток — 2» будет «неизбежно» завершён и введён в эксплуатацию, однако, вопреки многочисленным заявлениям критиков, это не грозит Европе никакими серьёзными последствиями, считают эксперты по энергетическому рынку Пьер Ноэль и Чи Конг Чонг. Вместе с тем, как пишут аналитики в своей статье для журнала Foreign Policy, реализация проекта почти наверняка приведёт к серьёзным экономическим потрясениям для Украины — и поэтому Европе следует помочь Киеву адаптироваться к новым условиям.

США и Германия ещё с момента инаугурации американского президента Джо Байдена пытаются найти «выход из тупика» по вопросу газопровода «Северный поток — 2», пишут на страницах Foreign Policy исследователь Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете (США) Пьер Ноэль и сотрудник Группы исследования энергетической политики при Кембриджском университете (Великобритания) Чи Конг Чонг. Как отмечают аналитики, администрации Байдена до сих пор удавалось не спровоцировать полномасштабный кризис в отношениях с Берлином в связи с этим проектом, однако «циркулирующие сейчас по коридорам конгресса США законопроекты о дополнительных санкциях» могут не оставить ей выбора. По мнению экспертов, строительство газопровода почти завершено, и хотя его ввод в эксплуатацию ещё можно будет отодвинуть, запуск проекта неизбежен — а следовательно, Вашингтону следует это признать и отказаться от попыток приостановить его реализацию, вместо это сосредоточившись на обсуждении того, к каким последствиям она приведёт на практике. Европа же, со своей стороны, может под руководством Берлина и Парижа и при поддержке Вашингтона развернуть собственную стратегию дабы помочь странам Центральной и Восточной Европы — и, в особенности, Украине — «приспособиться к неизбежному ослаблению их роли в плане транзита газа», убеждены авторы.

Что бы ни говорили «крикливые» противники «Северного потока — 2», его реализация не обернётся для европейской безопасности абсолютно никакими негативными последствиями, уверены Ноэль и Чонг. «Германия не будет финляндизирована, Украину и Центральную Европу не продадут России, Россия не станет душить при помощи своего газа Европу, да и солидарность НАТО подорвана не будет», — поясняют они. Как пишут эксперты, участники разворачивающихся в Вашингтоне споров по поводу проекта забывают о том, что ЕС уже успешно решил свою «проблему с российским газом», создав объединённый газовый рынок, в результате чего природный газ превратился в продаваемый товар по всему блоку. На сегодняшний день российский газ «со всех сторон прижимают конкуренты», а кроме того значительно выросло предложение сжиженного природного газа (СПГ), который может поставляться на континент, напоминают аналитики. Что же касается Прибалтики и Польши, эти страны газопровод не затронет совсем, а против его реализации они выступают не по экономическим соображениям, а из политической солидарности с Украиной в рамках её конфронтации с Россией, подчёркивают авторы. Таким образом, изменения в плане логистики экспорта российского газа в Европу со стратегической точки зрения абсолютно безвредны, считают они.

В то же время, единственным всерьёз проявившим себя риском для надёжности энергопоставок в Европу были как раз перебои с транзитом газа через Украину, отмечают Ноэль и Чонг. Как напоминают экономисты, в январе 2009 года российский газ не поступал в Центральную и Западную Европу почти две недели, и произошло это как раз из-за того, что Россия и Украина не смогли заключить очередной годовой контракт; в итоге этот срыв поставок стал крупнейшим в истории мирового газового рынка. Доминирующее положение Украины в плане транзита дало Киеву рычаг влияния на Россию, который он активно применял для удержания цен, однако такая ситуация привела к нарастанию напряжённости в отношениях с Россией, а к тому же — создала возможности для политической коррупции, констатируют авторы материала. Таким образом, Москва и Брюссель действительно разделяют интерес в устранении «связанного с Украиной транзитного риска» из газовой торговли между ними, и реализуется это устранение как раз посредством строительства новых газопроводов — и когда будет закончен очередной канал поставок, энергобезопасность Европы только укрепится, убеждены аналитики.

Разумеется, в экономическом плане «Северный поток — 2» без последствий уже не обойдётся, продолжают эксперты. По мысли Ноэля и Чонга, Украина ощутит их в двух разных областях: во-первых, компания «Оператор ГТС Украины», обслуживающая газопроводы на территории страны, потеряет значительную часть доходов от транзита (по оценкам авторов, в период с 2021 по 2024 год доходы компании будет снижаться на сумму от $400 до $500 млн ежегодно); а во-вторых, по мере снижения объёмов транизита, фиксированные затраты на газопроводящую инфраструктуру будут перекладываться на потребителей газа. То же самое коснётся недогруженной газовой инфраструктуры в Словакии, Австрии и Чехии, которые также затронет снижение объёмов транзита: в связи с дополнительными издержками, которые, по мнению авторов, должны будут составить около $650 млн в год, общие затраты на эксплуатацию могут достигнуть $1,2 млрд в год.

Украине необходимо адаптироваться к завершению «Северного потока — 2» таким образом, чтобы получить максимально возможную выгоду для собственной экономики, одновременно углубив свою интеграцию в энергосистему Европы, полагают Ноэль и Чонг. Инициативу в этом вопросе должны проявить Берлин и Париж, заключив с Киевом «поощрительный контракт», который позволит сгладить переход к «новой эре, которая наступит после завершения» газопровода, советуют эксперты.

На взгляд авторов, новую совместную газовую стратегию Европе и Украине следует строить на трёх столпах. Первым — и самым важным — из них должны стать меры по снижению издержек на эксплуатацию украинской системы транзита газа, пишут аналитики. «Эта система слишком велика. Её размер надо сократить как минимум вполовину, а численность обслуживающего её персонала — в четыре раза, — рассуждают авторы. — Создание компактной и эффективной системы газопроводов принесёт пользу украинской экономике, обеспечив более низкие тарифные ставки на газ и повысив надёжность поставок. Если Украине удастся оставить себе часть транзита — а мы считаем, что ей это удастся, — то не исключено, что с новой системой она получит даже большую доходность, чем сейчас. Наконец, система транзита с более эффективным управлением даст Украине возможность предоставлять европейским энергетическим трейдерам, желающим получить доступ к крупным хранилищам газа на западе страны, более дешёвые и вместе с тем более качественные услуги».

Даже после ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию, «Газпрому», вероятнее всего, всё равно придётся поставлять от 20 до 25 млрд кубометров газа через Украину, предполагают Ноэль и Чонг. Таким образом, по мысли экспертов, Киев мог бы продавать России мощности газопроводов для покрытия базовой нагрузки с возможностью резко нарастить поставки по значительно более высоким тарифам в случае роста спроса на рынке; такие договорённости, с одной стороны, могли бы гарантировать Украине минимальный ежегодный доход, при этом лишая Россию стимула вкладывать средства в сооружение дополнительных газопроводов в Европу через Чёрное море, а с другой — позволили бы Киеву и Москве вместе получать доход в те моменты, когда европейский рынок становится особенно прибыльным.

В рамках подобной стратегии ЕС мог бы обеспечить капитал для модернизации инфраструктуры через Европейский инвестиционный банк или же Европейский банк реконструкции и развития. Кроме того, Брюссель мог бы дополнительно поощрить Украину к тому, чтобы быстро модернизировать свою газопроводную систему, предложив Киеву выплаты наличными деньгами на период в 10 лет, со снижением каждый год. Аналогичными методами — пусть и «менее щедрыми» — Евросоюз бы помог урезать газовую инфраструктуру Словакии и Чехии, перечисляют авторы материала.

Второй столп стратегии — предоставить всем импортёрам российского газа в ЕС возможность в рамках своих контрактов получать закупленные ресурсы через Украину, пишут Ноэль и Чонг. Как полагают аналитики, чем ближе клиенты «Газпрома» расположены к украинской границе, тем больше вероятность того, что они эту возможность используют — особенно если украинские газопроводы станут более эффективными. Предоставив всем покупателям выбор пункта доставки, Брюссель и Киев смогут не только привлечь транзитный объём для Украины, но и поддержать движение газа с востока на запад в Центральной Европе, считают эксперты.

Наконец, третьим столпом стратегии может стать активное продвижение среди европейских трейдеров украинских подземных газовых хранилищ, полагают авторы. В этом смысле крайне ценными могут оказаться европейские законоположения по укреплению надёжности поставок газа: участников рынка, пользующихся «Северными потоками», можно было бы заставить страховаться от сбоев поставок, в том числе посредством наращивания резервов. Удовлетворить возросший в результате спрос как раз и смогла бы Украина, рассуждают они.

Киев должен отказаться от своей стратегии «максимального давления» и попыток надавить на Берлин руками Вашингтона — «будто бы Германия в конфликте между Россией и Украиной выступала на стороне Москвы», подчёркивают Ноэль и Чонг. Что же касается Брюсселя, поскольку «Северный поток — 2» является разумным проектом с точки зрения Европы и не будет иметь никаких серьёзных последствий в стратегическом плане, ему нужно лишь помочь Украине адаптироваться к новым экономическим реалиям, рекомендуют эксперты. «Не поддавшись на давление Вашингтона, Германия ранее уже показала, что относится к стратегической автономии Европы со всей серьёзностью, — подытоживают авторы. —Теперь же ей пора этой автономией воспользоваться — и начать вместе с Украиной работать над стратегией для эпохи после завершения «Северного потока — 2».