Экс-глава МИД Германии: «Северный поток — 2» висит на немецкой внешней политике как «бетонный блок»

В ответ на манёвры России у границ Украины Германии нужно отказаться от «Северного потока — 2», заявил в интервью Der Spiegel бывший немецкий министр иностранных дел Йошка Фишер. По его словам, заявления главы ФРГ Ангелы Меркель о том, что это «частный коммерческий проект» — «откровенный самообман». Трубопровод весит «бетонным блоком» на немецкой внешней политике, сетует экс-дипломат.

В ответ на российские «бряцания оружием» у границ Украины Европа должна послать Москве чёткий сигнал и остановить строительство «Северного потока — 2», заявил в интервью Der Spiegel бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер. К его требованиям присоединился и заместитель председателя фракции «Свободной демократической партии» Александр Граф Ламбсдорф, так же пообщавшийся с немецким изданием. Нужно дать понять Кремлю, что со «сдержанной политикой уколов санкционной иглой» будет покончено, если Россия продолжит нарушать территориальную целостность Украины, добавил он. По его словам, в таком случае штрафные меры должны коснуться финансового и газового сектора: «Мы должны ударить по России там, где ей действительно будет больно. И мы знаем по опыту, что в действительности Москва понимает только жёсткие и чёткие заявления».

При этом Ламбсдорф убеждён, что экономический ущерб для Германии от такого шага значительно меньше политической пользы, ведь речь идёт о восстановлении мира в Европе. Фишер также подчеркнул, что в вопросе санкций Европе и США нужно обязательно действовать сообща. Но при этом согласился с тем, что в ЕС нет единства в том, как выстраивать отношения с Кремлём. При этом винит он в этом канцлера Германии Ангелу Меркель и министра иностранных дел Хайко Мааса. По его словам, заявления главы ФРГ, что «Северный поток — 2» — это «частный коммерческий проект» — «откровенный самообман»: «Я никогда не слышал, чтобы российская сторона приводила экономические, а не геополитические аргументы в пользу «Северного потока — 2». Теперь же трубопровод висит бетонным блоком на немецкой внешней политике».

В ухудшении отношений между Западом и Россией Фишер винит главу Кремля Владимира Путина, который осознанно отказался проводить демократические реформы. В то же время он понимает, что Россия испытывает чувство унижения после развала Советского Союза. Но пересмотр европейского порядка путём смешения границ насильственным путём — это не выход. В то же время он подчёркивает, что в отношениях с Москвой не нужно прочерчивать красные линии, таким образом ограничивая свои возможности: «ЕС и Россия — это вечные соседи на европейском континенте, поэтому обе стороны заинтересованы в хороших отношениях друг с другом».

В свою очередь Ламбсдорф предложил и дальше проявлять «ангельское терпение», протягивая Кремлю руку, и сигнализируя тем самым готовность к диалогу. Он также считает, что в своём развитии России нужно ориентироваться на Запад, ведь в партнёрстве с Китаем она будет обречена на роль «вассала»: «Уже давно прошли времена, когда в ООН Пекин присоединялся к линии Москвы. Теперь китайцы чаще задают направление. Китай считает себя Поднебесной, которой все должны подчиниться. Россия в этом не заинтересована. Она должна сотрудничать в создании такого миропорядка, в котором будет царить равноправие».