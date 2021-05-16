Daily Express: с приходом Байдена идиллии между США и ЕС не наступило

Многие в Европе рассчитывали, что с приходом Джо Байдена у них наладятся отношения по обе стороны Атлантики, пишет Daily Express. Однако, как отмечает автор статьи, ещё когда Байден был вице-президентом, он довольно резко высказывался в отношении европейцев, так что и сейчас очевидно, что разногласия у стран остаются.

Бывший президент США Дональд Трамп не пользовался популярностью у европейских лидеров, пишет Daily Express. И многие ожидали, что с приходом Джо Байдена всё вернётся на круги своя. Но сейчас очевидно, что в отношениях по обе стороны Атлантики остаются большие разногласия.

Как отмечает автор статьи, напряжённость в их отношениях стала очевидной в январе, когда ЕС заключил инвестиционный пакт с Китаем, несмотря на заявления Вашингтона, что страны должны совместно оказывать давление на Китай.

Разногласия у них и по вопросу «Северного потока — 2», отмечает автор статьи. Как только этот проект был запланирован, его стали активно критиковать в США, где уверяли, что Европа станет ещё больше зависеть от российского газа, из-за чего Путин станет смелее в своих действиях.

Но Байден критиковал Европу, ещё когда был вице-президентом. Так, в 2014 году во время своей речи он отметил, что США пришлось поставить Европу в неловкое положение из-за введения антироссийских санкций. По его словам, ЕС на самом деле вводить санкции не хотел. Но американские власти и лично американский президент Обама настояли на том, чтобы европейцы «встали и нанесли экономические удары».

Кроме того, Байден в мемуарах написал, как не мог рассчитывать на ЕС, когда был вице-президентом. Так, например, в 2014 году, по его словам, Европейский союз и НАТО готовы были отказаться от поддержки Украины, считая её «безнадёжным случаем». Они думали, что Украина вернётся в орбиту Москвы, а её революция ни к чему не приведёт.

Но Байден продолжал свою линию, и ему удалось сохранить коалицию Яценюка и Порошенко, чтобы противостоять стремлениям Путина, пишет Daily Express.