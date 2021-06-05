Independent: «нас посадили в клетку» — ради саммита G7 жителей британского Сент-Айвс отрезали от внешнего мира

Для безопасности участников саммита «Большой семёрки» жителей одной из улиц городка Сент-Айвс на юго-западе Англии «отрезали от внешнего мира», возведя стальные ограждения высотой в три метра, пишет The Independent. Кроме того, в Корнуолле, где пройдёт саммит, с начала июня закрыты железнодорожные пути и ряд основных автомобильных и пешеходных дорог.

В преддверии саммита G7, который состоится в Корнуолле на юго-западе Англии 11-13 июня, вокруг замка Трегенна, где остановятся мировые лидеры, возвели своего рода «стальное кольцо», призванное обеспечить безопасность прибывающих на саммит глав государств. Тем не менее, как отмечает The Independent, жители одной из улиц прибрежного городка Сент-Айвс оказались «отрезаны от внешнего мира» металлическими ограждениями.

В четверг рано утром жители городка обнаружили, что у их домов были возведены стальные ограждения высотой в три метра, по сути, отрезавшие их от внешнего мира. Так как их сады выходят на территорию, примыкающую к замку, чиновники приняли решение, что проще всего просто включить их в зону повышенной безопасности.

Главным неудобством, помимо вида из окон на стальной забор, жители называют то, что в течение следующих десяти дней единственная дверь будет свободно открываться только изнутри, чтобы люди могли покинуть свои дома. Однако для того чтобы вернуться домой им придётся обращаться к охраннику и предъявлять удостоверение личности.

«Они построили вокруг нас клетку, неужели это законно? Это бесчеловечно. Они посадили нас в клетку», — заявила мать двоих детей Кристин Таунер, которая переехала сюда всего полгода назад.

Таунер рассказала, что за несколько месяцев до возведения ограждения к ней приходила офицер полиции, которая сообщила о создании зоны повышенной безопасности вокруг замка. Однако никто не предупредил её о возведении забора у её сада. Женщина подчёркивает, что права голоса у неё не было. При этом все попытки связаться с местными властями оказались безрезультатными.

Когда Таунер спросили, почему забор не был построен на территории, принадлежащей замку Трегенна, женщина предположила, что в таком случае на него бы пришлось смотреть мировым лидерам, а не рядовым британцам.

«Это страшно. Такое ощущение, что весь город оказался в оккупации», — приводит The Independent слова жительницы соседнего города Кристин Нортон.

При этом жителей всего Корнуолла предупредили, что в ближайшие две недели их ждут изменения в привычном ритме жизни из-за проведения на юго-западе Англии саммита «Большой семёрки», на который среди прочих прибудут президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. В частности, с начала июня закрыты железнодорожные пути и ряд основных автомобильных и пешеходных дорог. Кроме того, в графство будут стянуты более пяти тыс. полицейских.