Süddeutsche Zeitung: страны G20 договорились положить конец «налоговому раю»

Страны G20 отказались от бесконечных налоговых гонок и договорились установить минимальный государственный сбор в размере 15%, сообщает Süddeutsche Zeitung. Эта глобальная финансовая реформа положит конец «налоговому раю» и наполнит бюджеты. Однако на пути к реализации задуманного возникнут трудности, ведь далеко не все правительства поддерживают эту инициативу, отмечает немецкое издание.
В Венеции министры финансов стран G20 подписали соглашение о глобальной налоговой реформе, сообщает Süddeutsche Zeitung. Они решили отказаться от вредоносной для экономики гонки за самыми низкими государственными сборами и договорились о минимальном налоге, который составит 15%. «Это хорошо для нас всех, — заявил глава Минфина США Джанет Йеллен. — Приятно видеть, что гонка закончилась тем, что удалось достичь консенсуса». Также планируется урегулировать налоговое законодательство в отношении таких сверхприбыльных предприятий, как американские IT-концерны, поясняет немецкое издание.
Глобальная налоговая реформа — первая за последние 100 лет — ознаменовала перелом в международной финансовой политике, продолжает автор статьи. Она положит конец «налоговому раю» и наполнит бюджеты многих стран. Те, в свою очередь, смогут инвестировать деньги в создание рабочих мест, образование и инфраструктуру. Это «огромный успех, который сделает мир справедливее», отметил министр финансов Германии Олаф Шольц.
Но на пути к реализации задуманного к 2023 году могут возникнуть трудности, причём как в ЕС, так и в США. Йеллену нужна поддержка конгресса, а многие республиканцы выступают против реформы. В Европе же минимальный налог не устраивает Венгрию, Эстонию и Ирландию. Проблема и в том, что Вашингтон также настаивает на отмене цифровых налогов, принятых в ряде европейских стран — в том числе и во Франции — в отношении услуг крупнейших американских компаний. После Венеции Йеллен и Шольц поедут в Брюссель, чтобы провести переговоры со странами — членами союза и снять все опасения. Но во Франции в 2022 году пройдут президентские выборы, а это может усложнить задачу по отмене цифрового налога, отмечает издание.
Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков прокомментировал поражение, которое потерпел экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в бою с бывшим временным чемпионом организации в лёгком весе американцем Дастином Порье.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы бундестага Вольфганга Шойбле, который ранее в интервью газете Bild выразил «опасения» по поводу того, что телеканал RT может повлиять на настроения проживающих в ФРГ граждан с российскими корнями.
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мыслями о нежелании экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора завершать профессиональную карьеру бойца.
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал результат поединка между экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье на турнире UFC 264.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил секретаря Совета безопасности России генерала армии Николая Патрушева с днём рождения и отметил его способности по налаживанию диалога с самыми непримиримыми оппонентами России.
Микрохирург Илья Кунгуров высказался о сроках восстановления экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, получившего перелом ноги во время боя с Дастином Порье.
Экс-футболист сборной Англии, а ныне телевизионный эксперт Гари Линекер прокомментировал победу Аргентины в финале Кубка Америки над Бразилией (1:0), отметив важность этого достижения для нападающего аргентинцев Лионеля Месси.
Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев прокомментировал поражение экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в двух дивизионах Конора Макгрегора от американца Дастина Порье в главном поединке UFC 264.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Джон Джонс посочувствовал бывшему обладателю двух титулов Конору Макрегору после его поражения в бою с Дастином Порье на турнире UFC 264.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о том, что нападающий и капитан национальной команды Лионель Месси играл с повреждением в финальном матче Кубка Америки по футболу 2021 года против Бразилии.