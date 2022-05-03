La Dépêche: Путин заявил Макрону, что Запад должен прекратить снабжать Украину оружием

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник впервые со своего переизбрания на пост провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Как пишет французская La Dépêche, президент России заявил французскому коллеге, что для прекращения военных преступлений со стороны украинских силовиков Запад должен свернуть поставки вооружений на Украину.

Российский президент Владимир Путин во вторник в ходе телефонных переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Запад должен прекратить поставки оружия Украине, сообщает La Dépêche со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По данным газеты, Путин обвинил украинских силовиков в военных преступлениях, подчеркнув, что Европейский союз их игнорирует. «Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний, оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений», — приводит слова российского лидера La Dépêche.

Как пишет издание, Путин подчеркнул, что, «несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьёзной работе, российская сторона по-прежнему открыта к диалогу», направленному на урегулирование.

По информации La Dépêche, в ходе переговоров российский президент также отреагировал на выраженную Макроном обеспокоенность по поводу проблем с обеспечением продовольственной безопасности, заявив, что «ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран», принятых в отношении России.

Как напоминает обозреватель La Dépêche, несмотря на то, что отношения между Францией и Россией после начала российской спецоперации на Украине резко ухудшились, Эммануэль Макрон с тех пор неоднократно выходил на связь с Владимиром Путиным, дабы найти выход из кризиса — однако пока эти усилия успехом не увенчались.