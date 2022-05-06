«Больше ни цента!» — кандидат в конгресс призвал перестать финансировать Киев

Ветеран спецназа Джо Кент, баллотирующийся в конгресс США, призвал американских законодателей не отправлять режиму Зеленского никакой помощи, кроме как на условиях переговоров с Москвой. По словам Кента, администрация Байдена и разведсообщество делают всё, чтобы втянуть Америку в открытую войну с Россией, хотя это чревато ядерным конфликтом.

Нашей стране нужно здравомыслящее руководство, причём немедленно. Срочно. Молитесь, чтобы промежуточные выборы были честными. Джо Кент узнает это по опыту: он баллотируется на ноябрьских промежуточных выборах. Ранее он служил в армейском спецназе. Сейчас он участвует в республиканских праймериз в штате Вашингтон. Мы рады, что сегодня он с нами.



Джо Кент, спасибо Вам. Не устану повторять: мы воюем с Россией, администрация говорит нам, что мы воюем с Россией, и мне вот интересно, какой процент американского населения в курсе, что мы воюем с Россией, и поддерживает это?



ДЖО КЕНТ, кандидат в конгресс США: Не думаю, что кто-либо в Америке знает, что мы сейчас участвуем в войне. Потому что конгресс не сделал то, что должен был. Он слепо одобрил отправку на Украину миллиардов долларов, которые пойдут на обострение этого конфликта. Мы сейчас позволяем нашему разведывательному сообществу бесконтрольно хвастаться вслух, что мы убиваем российских генералов, топим российские корабли… Мы предпринимаем все возможные шаги, чтобы спровоцировать русских. Чтобы у них не осталось никаких вариантов, кроме как считать, что у нас с ними война.



И конгресс не проявил к нам достаточного уважения, даже ради приличия не посетил свои округа, чтобы убедить американский народ, что это нужно. Сказать народу: «Вот в чём суть этого конфликта, и вот что нам потребуется от вас, налогоплательщиков. Дайте мне миллиарды долларов — у нас неуправляемая инфляция, у нас вторжения на южной границе, а мне надо послать эти деньги за океан. И, кстати, если дела пойдут плохо, мне может потребоваться отправить ваших сыновей и дочерей умирать на кровавых полях Восточной Европы. А если дела пойдут очень плохо, у нас будет ядерный конфликт».



Но сейчас у власти нет здравомыслящих, рассудительных людей, которые заботились бы о нашей стране или уважали её народ…



Нет.



ДЖО КЕНТ: Мы сейчас в очень опасных водах. Это беспрецедентно. Такого с нами никогда ещё не было. И сейчас нет никакой защиты от того, что делает с нашей страной байденовский режим.



И они сделали то, что делают всегда. Криками заставили молчать всех, кто задавал вопросы. «Лишить полицию финансирования?» — «Заткнись, расист!» — «Эффективна ли вакцина?» — «Вы убиваете людей!» — «Надо ли нам ввязываться в ядерную войну с Россией?» — «Вы работаете на Путина!» Они полностью выхолостили противоположную сторону. Так что мы просто пошли на поводу, даже не замечая происходящего.



ДЖО КЕНТ: Это совершенно нелепо. И мы должны понимать, как ведётся эта игра: в данном случае нас назовут «марионетками Путина».



Мне всё равно.



ДЖО КЕНТ: Они будут кричать на нас, чтобы заставить нас молчать. И мы… Именно так! Мы скажем: «Нам всё равно». Мы будем атаковать их в ответ. Вот в чём суть этой новой Республиканской партии, движения «Америка прежде всего»: мы думаем в первую очередь о своей стране, мы хотим делать то, что правильно для нашей страны. Нам неважно, что нам скажет другая сторона. Они говорят: «Нам надо собираться на войну с Россией!» — мы говорим: «Зачем?» и «Ни в коем случае!»



И ещё. Есть предусмотренная Конституцией процедура: вопрос о полномочиях на ведение войны должен обсуждаться в конгрессе. Ни один конгрессмен сейчас не должен санкционировать отправку денег на Украину — больше ни цента! Если мы будем давать им какую-либо помощь, нам следует диктовать Зеленскому, чтобы он вёл переговоры с русскими ради прекращения гибели людей.



А разведсообщество, которое сейчас сливает эту информацию, пытаясь ввергнуть нас в эту войну…Надо выяснить, кто эти люди, заставить их понести ответственность, лишить их должностей и допуска. Потому что они толкают нас к войне и не обеспечивают нашу безопасность.



Это такое безумие… Итак, когда Виктория Нуланд или Джо Байден говорят: «Вы не любите Америку!» — ой, правда, что ли? Просто смейтесь им в ответ.



ДЖО КЕНТ: Правильно.



Дата выхода в эфир 05 мая 2022 года.