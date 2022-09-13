Обозреватель Bloomberg призвал фон дер Ляйен донести до европейцев «суровую правду» о предстоящей зиме

В ближайшие дни глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пройдёт тест на лидерство, объявляя о планах по преодолению энергетического кризиса будущей зимой, пишет обозреватель Bloomberg Лайнел Лорен. По мнению автора, глава ЕС должна ясно дать понять европейцам, что зима потребует жертв, но при этом послать позитивный сигнал о том, что кризис будет преодолён.

«Хорошие лидеры вызывают у своего народа желание идти рядом с ними», — приводит обозреватель Bloomberg Лайнел Лорен цитату из последней книги Генри Киссинджера о лидерстве. Как отмечает автор, с похожим тестом на лидерство столкнётся на этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя проект того, как Евросоюзу пережить зиму без российского газа и избежать глубокого экономического кризиса.

«Задача будет заключаться в том, чтобы донести суровую правду о том, что безболезненного варианта не существует, одновременно посылая уверенный сигнал сырьевым рынкам и способствуя восстановлению доверия между 450 миллионами жителей ЕС и их лидерами в условиях надвигающегося дефицита энергии и социальных волнений», — отмечает журналист.

Последний опрос «Евробарометра», проведённый в июне-июле, показал общее согласие европейцев с поддержкой Украины и санкциями против России, но эта поддержка ослабла по сравнению с апрелем-маем, поскольку цены на электроэнергию взлетели до небес. Это не сулит ничего хорошего в преддверии зимы, которая потребует от Европы солидарности в сокращении потребления энергии, чтобы избежать отключений, а также в сохранении единой позиции против Владимира Путина, пишет Лорен.

Планы Европейской комиссии включают ограничение цен на электроэнергию и введение непредвиденного налога. «Это достойные признаки активных действий», — полагает обозреватель. Однако сейчас, на его взгляд, не время для самовосхвалений.

«Послание фон дер Ляйен гражданам ЕС должно быть ясным в том, что эта зима потребует жертв и возможной необходимости ограничить потребление электроэнергии на 10—15 процентов, но также и в том, что государства — члены Евросоюза сделают всё, чтобы разделить затраты и максимизировать поставки из нероссийских источников», — считает журналист.

Этот подход предполагает отказ стран от национальной политики, которая когда-то оказалась популярной. Например, немецкие атомные электростанции и голландские месторождения природного газа, предназначенные для закрытия, должны оставаться открытыми. А учитывая необходимость увеличения финансовой помощи нуждающимся, на уровне ЕС должно быть больше совместных заимствований, уверен Лорен.

Принятие таких решений требует сильного политического руководства в период, когда голоса таких тяжеловесов, как Ангела Меркель или Марио Драги, ушли в прошлое, а политики, подобные Олафу Шольцу и Эммануэлю Макрону, с трудом доносят свою позицию до остальных, отмечает журналист. У фон дер Ляйен есть шанс восполнить этот пробел, но она не должна уклоняться от объявления общеевропейской «чрезвычайной ситуации», требующей перехода на экономику военного времени, предупреждает автор статьи.

При правильном подходе можно избежать наихудших сценариев и укрепить солидарность таким образом, чтобы убедить инвесторов в долгосрочной жизнеспособности ЕС. Если сделать всё неправильно, рецессия может быть очень серьёзной: ВВП Германии в этом случае сократится почти на 7%.

«Решение зависит от того, пойдут ли европейцы со своими лидерами, выражаясь языком Киссинджера, или дадут им от ворот поворот», — заключает Лорен.