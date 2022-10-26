BFM TV: за месяц цена на курицу во Франции подскочила почти в два раза

Всего за месяц цены на продукты во французских магазинах выросли на 2,3%, а стоимость курицы подскочила почти в два раза, сообщает BFM TV. Эксперты объясняют такую тенденцию ростом стоимости электроэнергии, кормов для животных на основе зерна, а также сокращением поголовья скота.

С начала года цены продолжают только расти, и это хорошо заметно по кассовому чеку.

ФРАНЦУЖЕНКА: Часто мы покупаем на сто евро — мяса и других продуктов, и за неделю выходит немало.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Я покупаю быстрозамороженные продукты. Немного дешевле выходит.

ФРАНЦУЗ: Раньше я ходил в Carrefour и Leclerc, сейчас чаще в Lidl, где товары продаются в большем количестве, но дешевле.

Всего за месяц цены выросли ещё на 2,3 процента. Больше всего подскочила стоимость мяса, в частности, курицы: её цена с сентября увеличилась почти вдвое.

ЛИОНЕЛЬ МОГЕН, журналист 60 millions de consommateur, занимающийся наблюдением за инфляцией: Стоимость мяса подскочила, потому что в ней суммировалось всё, что выросло в цене: электроэнергия, корм для животных, который состоял из зерна. Кроме того, многие фермеры прекращают разведение коров и быков, что также влияет на снижение предложения.

В этом месяце рост цен ощущается не только на товары низкой ценовой категории.

ЛИОНЕЛЬ МОГЕН: В октябре национальные бренды начинают подниматься в цене в магазинах. Так что за последние недели больше всего растёт цена на крупные бренды.

В следующем году цены на некоторые товары могут продолжить расти. По данным французского молочного концерна Lactalis, в 2023 году цена на пакет молока может в среднем вырасти на 15 процентов.