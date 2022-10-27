Politico: США ускорили планы по размещению модернизированного ядерного оружия в Европе

Соединённые Штаты ускорили планы по размещению новых модернизированных термоядерных бомб на базах НАТО в Европе, сообщает издание Politico. Развёртывание улучшенного ядерного оружия было перенесено с весны будущего года на декабрь в связи с «угрозами России использовать ядерное оружие на Украине».

Соединённые Штаты ускорили развёртывание обновлённых ядерных бомб на базах НАТО в Европе, пишет издание Politico со ссылкой на американскую дипломатическую телеграмму и два неназванных источника. Размещение модернизированной авиабомбы B61-12 первоначально было намечено на весну следующего года, однако срок доставки был перенесён на декабрь этого года. Согласно депеше, об этом сообщили американские официальные лица союзникам по НАТО во время встречи за закрытыми дверями в этом месяце в Брюсселе. Такой шаг был «связан с угрозами возможного применения Россией ядерного оружия на Украине, а также с ростом обеспокоенности Запада по поводу необходимости принятия мер по удержанию Москвы от пересечения этой линии», пишет американская газета.

Тем не менее, по словам представителя Минобороны США генерала Патрика Райдера, модернизация тактического ядерного арсенала в Европе «никак не связана с конфликтом на Украине» и является «плановой». Ускоренное развёртывание нового оружия стало неожиданностью для некоторых давних обозревателей, которые опасаются, что оно может ещё больше обострить и без того опасную ситуацию в Европе. Заявление об этом было сделано за несколько дней до того, как НАТО начало свои ежегодные двухнедельные ядерные учения под названием «Стойкий полдень» (Steadfast Noon), в которых задействованы 70 самолётов. А в среду Россия провела ядерные учения, которые глава Минобороны России назвал имитацией «массированного ядерного удара» в ответ на ядерный удар по России.

«Было бы странно торопиться с этим», — заявил Ханс Кристенсен, директор проекта ядерной информации Федерации американских учёных, который внимательно следит за программой. Отправка первых новых бомб в декабре, вероятно, послужит сигналом европейским союзникам по НАТО, которые чувствуют себя особенно уязвимыми перед Кремлём. «Думаю, это больше нацелено на НАТО, чем на Россию», — пояснил Том Коллина, директор по политике Ploughshares Fund, группы по разоружению. «Уже есть (старые. — ИноТВ) B61. Русские это знают. Они отлично работают. Новые будут новее, но разница между ними небольшая. Но это может быть способом успокоить союзников, которые чувствуют особую угрозу со стороны России», — заявил эксперт изданию Politico.