El País: десятки тысяч украинских беженцев в Испании не увидели ни евро из обещанной им помощи

40 тыс. почти из 170 тыс. украинских беженцев, прибывших в Испанию с февраля 2022 года, не получили ни одного евро из обещанной им правительственной помощи, передаёт El País. По данным издания, выделенные на помощь украинцам средства в размере €52,8 млн не распределили восемь автономных сообществ. При этом каждое сообщество даёт разные объяснения задержкам.

Десятки тысяч украинских беженцев в Испании до сих пор не получили финансовую помощь, обещанную правительством в июне прошлого года, сообщает El País.

Летом 2022 года министр социального обеспечения и миграции Хосе Луис Эскрива объявил, что украинские беженцы в Испании будут получать €400 в месяц на семью плюс €100 на каждого ребенка на иждивении в течение шестимесячного пребывания в стране.

Как отмечает издание, речь идёт о помощи, предназначенной для беженцев, которые не зависят от государственной системы приёма иммигрантов с Украины и живут, например, у родственников или знакомых без какой-либо другой экономической поддержки. В общей сложности на неё могут рассчитывать 40 тыс. почти из 170 тыс. украинских беженцев, прибывших в Испанию с начала российской спецоперации в феврале прошлого года.

Предполагалось, что €52,8 млн, выделенных на помощь украинцам, между беженцами распределят автономные сообщества. 70% суммы уже было перечислено им в октябре. Однако бюрократия помешала довести деньги до беженцев. «Это они попросили распорядиться ими. Мы бы сделали это быстрее, но они настояли», — заявил на прошлой неделе Эскрива.

По крайней мере восемь автономных сообществ до сих пор не передали получателям ни одного евро: Астурия, Кантабрия, Кастилья-Ла-Манча, Каталония, Валенсия, Галисия, Мадрид и Мурсия. При этом каждый регион даёт разные объяснения задержкам.

Так, в Каталонии задержки объяснили необходимостью решить технические вопросы, такие как разработка специальной компьютерной системы для подачи заявлений на получение помощи, обучение персонала и поиск переводчиков. «Всё это невозможно сделать за два дня», — отмечают власти. В Мадриде рассказали, что задержки были связаны с необходимостью отбраковать дубликаты заявлений и проверить соответствие заявителей требованиям.

41-летний инженер из Аликанте Мигель Балагер, у которого вот уже почти год живёт украинская пара, обратился за финансовой помощью правительства ещё до её утверждения. По словам Балагера, проживающие у него беженцы не хотят чувствовать себя обузой. Хотя у них есть свои средства для существования, без его поддержки им бы пришлось вернуться на Украину.

Как отмечает El País, помимо того, что эти беженцы так и не увидели ни евро из обещанных им средств, получить финансовую независимость им мешает тот факт, что они не могут найти работу. Основными препятствиями являются незнание языка и ощущение того, что пребывание в Испании для них является временным. «Нельзя, чтобы тысячи людей приезжали в Испанию, а им не помогали, недостаточно просто впустить их», — утверждает Балагер.