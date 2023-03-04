N-TV: нападениям в Германии подвергаются в среднем по три беженца каждый день

Впервые после 2015 года в Германии вновь начало расти число нападений на пункты размещения беженцев и соискателей этого статуса, сообщает немецкий телеканал N-TV. В прошлом году было совершено 121 нападение на приюты для беженцев — это на 73% больше, чем за год до этого. Кроме того, ежедневно в Германии совершаются нападения в среднем на трёх беженцев. По данным МВД страны, в 2022 году в неё приехали почти 218 тыс. мигрантов — не считая почти миллиона украинцев.

В прошлом году в Германии значительно возросло число нападений на дома, где размещаются те, кто ищет убежища. Было совершено 121 нападение на приюты для беженцев, сообщает немецкий телеканал N-TV со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Германии. Это на 73% больше, чем в 2021 году, когда таких преступлений было 70. Преступления в основном совершались на почве правых убеждений нарушителей.

Как подчёркивает N-TV, число нападений увеличилось впервые с 2015 года. Согласно отчёту министерства, причиной этого является истечение срока действия мер, связанных с противодействием коронавирусу, а также увеличение числа беженцев. В 2022 году в Германию приехали почти 218 тыс. просителей убежища — столько же, сколько в 2016 году. Кроме того, в страну прибыл почти миллион украинцев.

По данным министерства, в прошлом году власти зафиксировали ещё 1248 нападений на просителей убежища или беженцев, находившихся вне приютов. Это примерно соответствует числу нападений, отмечавшихся в 2021 году, — тогда было зарегистрировано 1259 случаев. Каждый день жертвами нападений в Германии становятся три соискателя статуса беженца.

Несмотря на значительный рост, нападения на жильё для беженцев всё ещё далеки от пиковых значений во время кризиса беженцев в 2015 году. Тогда было зафиксировано 1047 нападений на приюты для просителей убежища.

Министерство внутренних дел представило эти данные после небольшого расследования, проведённого Левой партией. Её эксперт по политике в отношении беженцев Клара Бюнгер была встревожена ростом числа нападений. «Беженцы, ищущие здесь безопасности и защиты, напуганы», — отметила она. Бюнгер напомнила о жестоких беспорядках в Росток-Лихтенхагене в 1992 году, когда толпа правых экстремистов и участников насильственной акции несколько дней пыталась штурмовать жильё иностранцев под аплодисменты зрителей. «Хотим ли мы ждать повторения Росток-Лихтенхагена?» — цитирует риторический вопрос политика Левой партии немецкий телеканал N-TV.