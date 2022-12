Independent: в ООН осудили планы Лондона по ускоренному выдворению нелегальных мигрантов

Новый план Лондона сначала задерживать, а затем либо возвращать на родину лиц, ищущих убежища, либо передавать их в третью страну, будет фактически равносилен отказу в приёме беженцев, заявила помощник верховного комиссара ООН Джиллиан Триггс. Она предупредила, что такой подход закроет доступ к убежищу в Великобритании «для всех, кроме избранных», пишет The Independent. В то же время глава британского правительства Риши Сунак уверен, что новые меры позволят контролировать границы и пресечь деятельность контрабандистов.

Если вы въедете в Великобританию нелегально, то вы не сможете здесь оставаться, предупредил британский премьер-министр Риши Сунак, объявляя о плане ускоренного выдворения просителей убежища из Албании. Во вторник Сунак пообещал вернуть тысячи албанцев в их родную страну и привлечь к ответственности больше контрабандистов, которые на лодках перевозят нелегалов через Ла-Манш, сообщает The Independent.



Кроме того, британский премьер-министр намерен принять более жёсткие меры для борьбы с «современным рабством», ускорить процесс рассмотрения тысяч накопившихся заявлений от просителей убежища и открыть больше центров временного приёма мигрантов, чтобы можно было переселить туда около 10 тыс. человек, пока размещённых в отелях. Однако критики уже осудили эти новые меры, запланированные британским правительством, назвав их «жестокими, неэффективными и незаконными», отмечается в статье.



Управление ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) также призвало Великобританию «выполнить свои юридические обязательства» в отношении беженцев. Представители Организации Объединённых Наций заявили, в частности, что план Риши Сунака отказывать в предоставлении убежища нелегальным мигрантам, прибывающим на небольших лодках, нарушает международное право и подрывает британские «гуманитарные традиции».



Ряд британских парламентариев, в том числе бывший премьер-министр Тереза Мэй, тоже выразили обеспокоенность в отношении «объективных доказательств», которые будут требовать предоставить жертв «современного рабства», обращающихся за помощью в Министерство внутренних дел, и назвали это дополнительным препятствим. «Современное рабство — это очень реальная и актуальная угроза. Мы не должны предпринимать действий, которые ослабят нашу лучшую в мире защиту для жертв этого страшного, ужасающего преступления», — подчеркнула Мэй, которая возглавляла разработку принятого в 2015 году закона «О современном рабстве».



Выступая в палате общин, Сунак заявил депутатам, что в предложенном им новом законе предельно ясно будет говориться: «Если вы въедете в Великобританию нелегально, вы не сможете остаться. Вместо этого вы будете задержаны и быстро возвращены либо на родину, либо в безопасную страну, где будет рассмотрено ваше заявление о предоставлении убежища». Он также пояснил, что правительство будет жёстко разграничивать «нелегальных мигрантов» и «настоящих беженцев», говорится в статье.



Однако эксперты и правозащитники уже задаются вопросом, в какие именно «безопасные страны» могут быть отправлены из Великобритании лица, ищущие убежища, поскольку Высокий суд ещё должен решить два юридических иска в отношении схемы отправки в Руанду, а соглашения о возвращении со странами ЕС на данный момент отсутствуют. Они также подчёркивают, что подавляющее большинство нелегально прибывающих на небольших лодках мигрантов также просили убежища и более половины их заявлений были позднее удовлетворены, отмечает The Independent.



Управление ООН по делам беженцев заявило в этой связи, что ограничение права на предоставление убежища исключительно для лиц, прибывающих «законными путями», противоречит основным принципам Конвенции о статусе беженцев от 1951 года и что альтернативные программы переселения, поддерживаемые британским правительством, «не могут заменить обязательство предоставлять защиту лицам, ищущим убежища, прибывающим в Великобританию и подающим заявление» напрямую.

«Объявленная инициатива о том, чтобы сначала задерживать, а затем либо возвращать лиц, ищущих убежища, в их родные страны, либо передавать их в третью страну, будет равносильна отказу в доступе к системе убежища Великобритании для тех, кто прибывает нелегально», — заявила помощник верховного комиссара ООН Джиллиан Триггс. «Такой подход закроет доступ к получению убежища в Великобритании для всех, за исключением избранных», — также подчеркнула она. Принудительная депортация лиц, ищущих убежища, в те страны, из которых они бежали, «подорвёт глобальную систему беженцев в целом и станет нарушением международного права беженцев», предупредили в ООН.



В свою очередь, британский премьер-министр не дал прямого ответа на вопрос о том, нарушает ли его инициатива международное право. Однако Сунак подчеркнул, что все его предложения основаны на «здравом смысле и справедливых принципах». Он также заявил, что британсккая система по-прежнему будет помогать «наиболее нуждающимся и наиболее уязвимым» мигрантам и что он получил официальные заверения со стороны властей Албании, которые пообещали защитить депортированных обратно нелегалов от торговцев людьми, пишет The Independent.



Кроме того, Сунак пообещал создать «более безопасные и законные пути» для прибытия беженцев в Великобританию. Однако он подчеркнул, что это невозможно будет реализовать до тех пор, пока «у нас не будет надлежащего контроля над нашими границами», и не предоставил больше никаких подробностей на этот счёт. По его словам, парламентом будет установлена квота на количество переселяемых в Великобританию беженцев, которая в прошлом году составила всего 1391 человек — по сравнению с 86 тыс. заявлений о предоставлении убежища, говорится в статье.



После того как на фоне перегруженности центра обработки данных по мигрантам Manston в Кенте внимание общественности привлёк тот факт, что британское правительство расходует более £5 млн в день на оплату пребывания в гостиницах для лиц, ищущих убежища, Сунак пообещал найти возможность размещать их в заброшенных развлекательных центрах, парках отдыха, бывших студенческие общежитиях и на военных объектах, сообщает The Indpendent.



Эти планы, разработанные под руководством Прити Пател, предполагают размещение до 10 тыс. человек, поясняется в статье. Правительство также намерено принять другие меры, в том числе удвоить число социальных работников, чтобы можно было обрабатывать поступающие заявки в течение нескольких дней или недель, а не затягивать это на месяцы или даже годы. По словам Сунака, это должно помочь ликвидировать все накопившиеся дела уже к концу 2023 года. Кроме того, премьер-министр рассказал, что будет создано новое Оперативное командование малых лодок, которое объединит военных, Национальное агентство по борьбе с преступностью и гражданский персонал, занимающийся в настоящее время различными аспектами проблемы по нелегальному пересечению Ла-Манша.



Совет по делам беженцев, в свою очередь, раскритиковал планы британского правительства и заявил, что властям не удалось найти «рабочего или принципиального» решения для пересечения Ла-Манша, пишет The Indpendent. По мнению правозащитников, мигранты прибегают к использованию небольших лодок только потому, что для них нет законных и безопасных маршрутов, чтобы добраться в Великобританию альтернативным путём.



«Это правительство хочет рассматривать людей, которые приезжают в Великобританию в поисках безопасности, как нарушающих закон преступников», — заявил генеральный директор Совета по делам беженцев Энвер Соломон. «Это вызывает глубокую тревогу, а также противоречит международному праву и обязательству Великобритании, подписавшей Конвенцию ООН о беженцах, беспристрастно выслушивать людей, которые приезжают сюда в поисках безопасности и защиты», — подчеркнул он.



В свою очередь, исполнительный директор организации Refugee Action Тим Наор Хилтон заявил, что большинство объявленных Сунаком нововведений являются «жестокими, неэффективными и незаконными» и ничего не помогут сделать для решения реальных проблем, существующих в британской системе. «Вместо этого они причинят страдания тысячам уже и так травмированных людей», — предупредил Хилтон.



А Силе Рейнольдс из организации «Свобода от пыток» обвинила британского премьер-министра в использовании «неэтичных и неработоспособных уловок» в отношении проблемы незаконной миграции, сообщается в статье. «Ускоренный отказ и депортация исключительно на основании гражданства или способа прибытия — это опасное универсальное переформатирование политики с риском нарушить наши международные обязательства по защите беженцев», — подчеркнула она.